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CHP budur! Özgür Özel izlemekle yetindi... "Bizi işimizden ettiler" diyen işçiye yaka paça müdahale

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin işten attığı bir vatandaş derdini Özgür Özel'e anlatmak isteyince karga tulumba alandan uzaklaştırıldı. Özel, korumalarının ve zabıtaların bu çirkin müdahalesini izlemekle yetindi. Görüntüler büyük tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 06:49 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 06:53
CHP budur! Özgür Özel izlemekle yetindi... Bizi işimizden ettiler diyen işçiye yaka paça müdahale

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Marmaris'e gitti.

Bu esnada bir vatandaş, işten çıkarıldığını söylemek amacıyla Özgür Özel'e yaklaştı.

Özel'in korumaları hakkını arayan işçiye yaka paça müdahale etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Özel'in korumaları hakkını arayan işçiye yaka paça müdahale etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


HAKKINI ARAYAN EMEKÇİYE YAKA PAÇA MÜDAHALE

Özel'e elini uzatan yurttaş, cümlesini bitiremeden Özel'in korumaları ve zabıta müdahalesiyle karga tulumba alandan uzaklaştırıldı.

Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.

Özel'in korumaları hakkını arayan işçiye yaka paça müdahale etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Özel'in korumaları hakkını arayan işçiye yaka paça müdahale etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ BÜYÜK

Görüntüler sosyal medyadaki gündem oldu.

Özgür Özel'e "Karga tulumba müdahaleye neden göz yumdun?" tepkileri gösterildi.

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