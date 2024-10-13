CHP budur! Özgür Özel izlemekle yetindi... "Bizi işimizden ettiler" diyen işçiye yaka paça müdahale

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Muğla Marmaris 'e gitti. Bu esnada bir vatandaş, işten çıkarıldığını söylemek amacıyla Özgür Özel'e yaklaştı.

Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.

Özel'in korumaları hakkını arayan işçiye yaka paça müdahale etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) HAKKINI ARAYAN EMEKÇİYE YAKA PAÇA MÜDAHALE Özel'e elini uzatan yurttaş, cümlesini bitiremeden Özel'in korumaları ve zabıta müdahalesiyle karga tulumba alandan uzaklaştırıldı.

Özel'in korumaları hakkını arayan işçiye yaka paça müdahale etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ BÜYÜK



Görüntüler sosyal medyadaki gündem oldu.



Özgür Özel'e "Karga tulumba müdahaleye neden göz yumdun?" tepkileri gösterildi.