CHP budur! Özgür Özel izlemekle yetindi... "Bizi işimizden ettiler" diyen işçiye yaka paça müdahale

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Marmaris'e gitti.
Bu esnada bir vatandaş, işten çıkarıldığını söylemek amacıyla Özgür Özel'e yaklaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Marmaris'e gitti.
Bu esnada bir vatandaş, işten çıkarıldığını söylemek amacıyla Özgür Özel'e yaklaştı.
HAKKINI ARAYAN EMEKÇİYE YAKA PAÇA MÜDAHALE
Özel'e elini uzatan yurttaş, cümlesini bitiremeden Özel'in korumaları ve zabıta müdahalesiyle karga tulumba alandan uzaklaştırıldı.
Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ BÜYÜK
Görüntüler sosyal medyadaki gündem oldu.
Özgür Özel'e "Karga tulumba müdahaleye neden göz yumdun?" tepkileri gösterildi.