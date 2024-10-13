AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize’de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını duyurdu.
Rize'de Burger King açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Rize'de Burger King'in şubesinin açılışı yapıldı. Açılışta AK Partili belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katılmıştı. Törenden bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam "Kahrolsun İsrail" sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Kemal Sağlam'ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu. Açılışa katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, olayın açılış esnasında olmadığını, Kemal Sağlam'ın darp edildiğini görmediğini belirtmişti.