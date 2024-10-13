AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize’de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını duyurdu.





Rize'de Burger King açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir" dedi.