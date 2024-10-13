Hizbullah’ın intikam saldırısı Tel Aviv’i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var?

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Golani Üssü'nü İHA'larla vurdu. Elektronik Harp Taburu'nda bin 500 civarında asker olduğu belirtilirken, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia ediliyor.

İsrail medyası, sirenlerin çalmadığını, hava savunmasının etkisiz kaldığını belirtirken, istihbarata dayalı saldırıya dikkat çekiyor. İsrail'de, 'Casus kim?' tartışması sürerken, askeri uzmanlar da saldırı için bilgilerin içeriden sızdığına vurgu yapıyor.