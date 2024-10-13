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Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var?

Hizbullah, İsrail’in Golani Üssü’nü bombardımana tuttu. Kamikaze İHA’larla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda çok sayıda İsrail askeri yaralandı ve öldü. Saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin öldürüldüğü de iddia edildi. Öte yandan İsrail'de saldırı sonrası, 'Orduda casus var' tartışmaları başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:29 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 00:40
Hizbullah’ın intikam saldırısı Tel Aviv’i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var?

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Golani Üssü'nü İHA'larla vurdu. Elektronik Harp Taburu'nda bin 500 civarında asker olduğu belirtilirken, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia ediliyor.

İsrail medyası, sirenlerin çalmadığını, hava savunmasının etkisiz kaldığını belirtirken, istihbarata dayalı saldırıya dikkat çekiyor. İsrail'de, 'Casus kim?' tartışması sürerken, askeri uzmanlar da saldırı için bilgilerin içeriden sızdığına vurgu yapıyor.

Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var? (Takvim.com.tr)Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var? (Takvim.com.tr)

HİZBULLAH'IN İNTİKAM SALDIRISI TEL AVİV'İ KARIŞTIRDI
İsrail, Lübnan'a saldırdığı ilk günden itibaren en büyük darbeyi aldı. Hizbullah, Golani'deki İsrail askeri üssünü vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı İsrail askeri olduğu belirtiliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (AA)İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (AA)

GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?
İsrail'in hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığı kamikaze İHA saldırısında İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia edildi.

Hizbullah’ın intikam saldırısı Tel Aviv’i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var?

Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var? (AA)Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var? (AA)

İSRAİL MEDYASI BUNU KONUŞUYOR: ORDUYA CASUS MU SIZDI?
Hizbullah'ın, İsrail askeri üssünde askerleri yemekhanede yakaladığı belirtiliyor. İsrail askerlerinin hazırlıksız yakalandığı saldırının istihbaratının içeriden sızdığı düşünülüyor. İsrail'de, saldırının ardından ordunun içinde casus olduğuna dair tartışmalar başladı.

Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var? (Takvim.com.tr)Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var? (Takvim.com.tr)

"BİLGİ NET ORDUNUN İÇİNDEN ALINMIŞ"
Askeri uzman Eray Güçlüer, Hizbullah'ın saldırısının nokta bir saldırı olmasına dikkat çekti.

Güçlüer, hiçbir istihbarat işe bu kadar nokta bir tespit yapılamayacağını belirterek "Bilgi net ordunun içinden alınmış. Hizbullah, İsrail ordusuna casus sızdırmış. Bu bilgiler oradan gelmiş gibi görünüyor" dedi.

CANLI | Hizbullahtan İsraile intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?CANLI | Hizbullahtan İsraile intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
CANLI | Hizbullah'tan İsrail'e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?

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