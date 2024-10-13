Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Golani Üssü'nü İHA'larla vurdu. Elektronik Harp Taburu'nda bin 500 civarında asker olduğu belirtilirken, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia ediliyor.
İsrail medyası, sirenlerin çalmadığını, hava savunmasının etkisiz kaldığını belirtirken, istihbarata dayalı saldırıya dikkat çekiyor. İsrail'de, 'Casus kim?' tartışması sürerken, askeri uzmanlar da saldırı için bilgilerin içeriden sızdığına vurgu yapıyor.
Hizbullah'ın intikam saldırısı Tel Aviv'i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var? (Takvim.com.tr)
HİZBULLAH'IN İNTİKAM SALDIRISI TEL AVİV'İ KARIŞTIRDI
İsrail, Lübnan'a saldırdığı ilk günden itibaren en büyük darbeyi aldı. Hizbullah, Golani'deki İsrail askeri üssünü vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı İsrail askeri olduğu belirtiliyor.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (AA)
GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?
İsrail'in hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığı kamikaze İHA saldırısında İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia edildi.