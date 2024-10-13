DEM'e uzatılan el Kandil'i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP'e veryansın edip sabotaja başladı... "Yeni süreç yok, normalleşmeyin"

BAHÇELİ DEM'LE TOKALAŞTI! "GELİN TÜRKİYE PARTİSİ OLUN" ÇAĞRISI "Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş bir şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir" diyen Bahçeli, "DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir" değerlendirmesinde bulundu. Özgür Özel'in talimatıyla CHP grubunun Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılaması da Meclis'teki birlik görüntüsünü pekiştirdi.



BAŞKAN ERDOĞAN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"



Balkanlar dönüşü Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan da "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.



DEM'E UYARI



"Buna rağmen "biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz" demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez" uyarısında bulunan Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" şeklinde konuştu.