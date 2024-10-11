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Kar fırtınası kapıda, tarih verildi... İstanbul için bu kış çok sert geçecek

Kış aylarına yaklaşıldıkça İstanbul için kritik kar yağışı uyarıları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda leyleklerin erken göç etmesiyle kış aylarının sert geçeceğine dair işaretler ortaya çıkarken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da ilk kar yağışı için tarih verdi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:50
Kar fırtınası kapıda, tarih verildi... İstanbul için bu kış çok sert geçecek

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İstanbul'da kışa hazırlık yapan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Uzmanlar, bu yıl İstanbul'un çok daha soğuk bir kış geçireceğini ve kar yağışının kapıda olduğunu belirtiyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a beklenen ilk kar yağışı için tarih vererek, İstanbulluların özellikle ocak ayında dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Ocak Ayında Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul için kış aylarına yönelik kritik bir uyarı geldi. Uzmanlar, geçtiğimiz haftalarda leyleklerin beklenenden yaklaşık 15 gün daha erken göç ettiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarının sert geçeceğine işaret edebileceğini öne sürmüştü.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ilk kar yağışının ocak ayında görülebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Şen, bu yıl La Nina etkisiyle kışın geçen yıla göre daha soğuk geçeceğini ve ocak ayından önce İstanbul'da kar yağma ihtimalinin olmadığını belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

2024'te Kar Yağışı Beklentisi

Prof. Dr. Şen, ocak ayında 1-2 gün sürecek bir kar yağışı yaşanabileceğini ve bu karın yerde kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu vurguladı. Ancak İstanbulluların ocak ayında havada kar tanelerini görebileceğini ifade etti.

Ekim ayı boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Şen, kış aylarında ise zaman zaman soğuk hava dalgalarının etkili olabileceğini söyledi. Bu nedenle, özellikle ocak ayında yaşanabilecek olası kar yağışı için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Uzmanların yaptığı bu değerlendirmeler, şehirde yaşayanlar tarafından merakla takip ediliyor. Şu an için ocak ayına kadar İstanbul'da kar yağışı beklenmezken, bu tarihlerde kar yağışı ile birlikte soğuk hava dalgalarının da etkisini gösterebileceği düşünülüyor.

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