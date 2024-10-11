Kar fırtınası kapıda, tarih verildi... İstanbul için bu kış çok sert geçecek

İstanbul'da kışa hazırlık yapan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Uzmanlar, bu yıl İstanbul'un çok daha soğuk bir kış geçireceğini ve kar yağışının kapıda olduğunu belirtiyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a beklenen ilk kar yağışı için tarih vererek, İstanbulluların özellikle ocak ayında dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Fotoğraflar: AA
Ocak Ayında Kar Yağışı Bekleniyor
İstanbul için kış aylarına yönelik kritik bir uyarı geldi. Uzmanlar, geçtiğimiz haftalarda leyleklerin beklenenden yaklaşık 15 gün daha erken göç ettiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarının sert geçeceğine işaret edebileceğini öne sürmüştü.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ilk kar yağışının ocak ayında görülebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Şen, bu yıl La Nina etkisiyle kışın geçen yıla göre daha soğuk geçeceğini ve ocak ayından önce İstanbul'da kar yağma ihtimalinin olmadığını belirtti.