Kar fırtınası kapıda, tarih verildi... İstanbul için bu kış çok sert geçecek

Fotoğraflar: AA 2024'te Kar Yağışı Beklentisi Prof. Dr. Şen, ocak ayında 1-2 gün sürecek bir kar yağışı yaşanabileceğini ve bu karın yerde kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu vurguladı. Ancak İstanbulluların ocak ayında havada kar tanelerini görebileceğini ifade etti.

Ekim ayı boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Şen, kış aylarında ise zaman zaman soğuk hava dalgalarının etkili olabileceğini söyledi. Bu nedenle, özellikle ocak ayında yaşanabilecek olası kar yağışı için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.