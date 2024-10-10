SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Görüntüler infial yaratmıştı! Discord soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Discord'da bir çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından bir kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:16 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:16
Görüntüler infial yaratmıştı! Discord soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli M.E.Ö. tutuklandı.

Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı (DHA) Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı (DHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ve ayrıca kurgu video paylaşımı yapılan "HAHA" rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BİR SAPIK DAHA TUTUKLANDI

Şüpheli M.E.Ö, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı (AA ARŞİV) Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı (AA ARŞİV)

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli T.D. dün tutuklanmıştı.

Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaletiDiscord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti

Discorda erişim engeli getirildi | Tiktok ve Twitch uygulamaları da kapatılacak mı?Discorda erişim engeli getirildi | Tiktok ve Twitch uygulamaları da kapatılacak mı?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Balkanlar’ın en büyüğü... Başkan Erdoğan’dan Namazgah Cami açılışında İsrail uyarısı: Karşısında durmak hepimizi görevi!
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın röportajına tepki yağdı: Reçetenin sırrı domuz muydu?
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama
Edirnekapı Surlarına demir Bariyerli önlem! Sur kasabı Semih Çelik’in çanta gizemi çözüldü
Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: 3 metreden 3 kurşun! 250 bin detayı...
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
İsrailli bakan Bezalel Smotrich’in Şam’a kadar uzanan Yahudi devleti hayali | Takvim günler önce yazdı... Esad’ı bekleyen tehlike
ÖZEL | Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’ta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı
Cem Garipoğlu’nun kemikleri yeniden mezara konuldu... Annesi Tülay Makbule Garipoğlu böyle görüntülendi
Mourinho istedi girişimler başladı! Fenerbahçe’den Manchester United’ın yıldızına kanca
Iğdır’da terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin’e hareket etti! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı
SON DAKİKA