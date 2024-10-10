Şifa değil zehir oluyor: Ihlamuru sakın böyle demlemeyin! Suyu kaynatmadan önce...

Ihlamur hem aroması hem de sağlığa faydalarıyla bilinen bir bitki. Ancak bu çay doğru şekilde demlenmediğinde beklenmedik zararlara yol açabiliyor. Peki ıhlamuru nasıl demlememek gerekiyor? İşte dikkat etmeniz gereken noktalar...
Ihlamur hem aroması hem de sağlığa faydalarıyla bilinen bir bitki. Ancak bu çay doğru şekilde demlenmediğinde beklenmedik zararlara yol açabiliyor. Peki ıhlamuru nasıl demlememek gerekiyor? İşte dikkat etmeniz gereken noktalar...
Aşırı sıcak su kullanımından kaçının
Ihlamurun faydalarını kaybetmemesi için kaynar su yerine 80-90 °C sıcaklığındaki suyu tercih edin. Aksi halde içeriğindeki besin maddeleri zarar görebilir.
Uzun süre demlenmemeli
Ihlamuru 10-15 dakikadan fazla demlememek önemlidir. Aksi takdirde bitkinin acılaşmasına ve zehirli bileşenlerin ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz.
Günlük tüketim kararında olmalı
Günlük 2-3 fincan ıhlamur çayı sağlıklı bir tüketim seviyesidir. Bunun üzerinde tüketim yan etkilere yol açabilir.
Doğru malzeme seçimi önemli
Kurumuş ve kaliteli ıhlamur çiçekleri kullanmaya özen gösterin. Taze veya bozulmuş bitkiler istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Öte yandan ıhlamur tüketirken yan etkilere dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Hamilelik, emzirme dönemi veya belirli sağlık sorunları olan kişilerin ıhlamur tüketiminde dikkatli olmaları gerekmektedir.