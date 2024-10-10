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Şifa değil zehir oluyor: Ihlamuru sakın böyle demlemeyin! Suyu kaynatmadan önce...

Havaların soğumaya başlamasıyla beraber ıhlamur üzerine araştırmalar yapılmaya başlandı. Ancak bu çayın doğru demlenmediğinde beklenmedik zararlara yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki ıhlamur nasıl demlenmeli? İşte habere ilişkin detaylar ve doğru demleme tekniği...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:19
Şifa değil zehir oluyor: Ihlamuru sakın böyle demlemeyin! Suyu kaynatmadan önce...

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Ihlamur hem aroması hem de sağlığa faydalarıyla bilinen bir bitki. Ancak bu çay doğru şekilde demlenmediğinde beklenmedik zararlara yol açabiliyor. Peki ıhlamuru nasıl demlememek gerekiyor? İşte dikkat etmeniz gereken noktalar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşırı sıcak su kullanımından kaçının

Ihlamurun faydalarını kaybetmemesi için kaynar su yerine 80-90 °C sıcaklığındaki suyu tercih edin. Aksi halde içeriğindeki besin maddeleri zarar görebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzun süre demlenmemeli

Ihlamuru 10-15 dakikadan fazla demlememek önemlidir. Aksi takdirde bitkinin acılaşmasına ve zehirli bileşenlerin ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Günlük tüketim kararında olmalı

Günlük 2-3 fincan ıhlamur çayı sağlıklı bir tüketim seviyesidir. Bunun üzerinde tüketim yan etkilere yol açabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Doğru malzeme seçimi önemli

Kurumuş ve kaliteli ıhlamur çiçekleri kullanmaya özen gösterin. Taze veya bozulmuş bitkiler istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Öte yandan ıhlamur tüketirken yan etkilere dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Hamilelik, emzirme dönemi veya belirli sağlık sorunları olan kişilerin ıhlamur tüketiminde dikkatli olmaları gerekmektedir.

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