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Grip aşısı için en uygun zaman: Uzmanlara göre en yüksek koruma o ayda...

Grip özellikle son yıllarda hayatımızı önemli ölçüde etkileyen hastalıkların başında geliyor. Peki bu ve benzeri bulaşıcı hastalıklara karşı nasıl önlem alınmalı? Uzmanlara göre en yüksek koruma hangi ayda? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:45 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:45
Grip aşısı için en uygun zaman: Uzmanlara göre en yüksek koruma o ayda...

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Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar grip aşısının önemini vurguluyor. Peki, grip aşısı için en uygun zaman nedir ve kimlerin mutlaka aşı olması gerekiyor? İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kasım ayı kritik öneme sahip

Uzmanlar grip aşısı yaptırmak için en iyi zamanın Kasım ayının başları olduğuna dikkat çekiyor. Peki bunun nedeni ne?

🔔Virüs Yayılımı: Kasım ayı, grip virüslerinin toplumda yayılmaya başladığı kritik bir dönem olarak dikkat çekiyor.

🔔Bağışıklık Süreci: Aşı vücutta 2 hafta içinde tam olarak koruma sağlamakta. Bu nedenle Kasım ayının başlarında yapılmakta olan aşı, bağışıklık sistemini hazır hale getiriyor.

🔔Maksimum Koruma: Özellikle bu dönemde yapılan aşılama kış ayları boyunca en yüksek koruma düzeyini sağlar ve grip komplikasyonlarına karşı etkili bir kalkan oluşturur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Grip aşısı hangi grup için önem taşıyor?

🔎Grip aşısı, genel popülasyon için önerilse de, bazı gruplar için özel önem taşır:

🔎65 yaş üstü bireyler

🔎Kronik hastalığı olanlar (astım, diyabet, kalp hastalıkları vb.)

🔎Hamileler

🔎Sağlık çalışanları

🔎Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

Grip aşısı sadece gribe yakalanma riskini azaltmakla kalmaz aynı zamanda olası komplikasyonların şiddetini de hafifletir. Zatürre, bronşit gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde oldukça etkilidir.

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