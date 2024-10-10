Grip aşısı için en uygun zaman: Uzmanlara göre en yüksek koruma o ayda...

Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar grip aşısının önemini vurguluyor. Peki, grip aşısı için en uygun zaman nedir ve kimlerin mutlaka aşı olması gerekiyor? İşte habere dair önemli detaylar...

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Kasım ayı kritik öneme sahip

Uzmanlar grip aşısı yaptırmak için en iyi zamanın Kasım ayının başları olduğuna dikkat çekiyor. Peki bunun nedeni ne?

🔔Virüs Yayılımı: Kasım ayı, grip virüslerinin toplumda yayılmaya başladığı kritik bir dönem olarak dikkat çekiyor.

🔔Bağışıklık Süreci: Aşı vücutta 2 hafta içinde tam olarak koruma sağlamakta. Bu nedenle Kasım ayının başlarında yapılmakta olan aşı, bağışıklık sistemini hazır hale getiriyor.

🔔Maksimum Koruma: Özellikle bu dönemde yapılan aşılama kış ayları boyunca en yüksek koruma düzeyini sağlar ve grip komplikasyonlarına karşı etkili bir kalkan oluşturur.