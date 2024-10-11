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Eda Nur Gezer'in ölümünde İBB ihmali! 3 isim için soruşturma izni verildi

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki sahil parkında İBB'nin kazdığı çukurda oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin önemli bir karar aldı. İstanbul Valiliği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 3 memur hakkında soruşturma izni verdi. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 11:11 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 11:37
Eda Nur Gezer’in ölümünde İBB ihmali! 3 isim için soruşturma izni verildi

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İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Parkı'nda İBB tarafından açılan çukura düşmesi sonucu hayatını kaybeden Edanur Gezer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

İBB PERSONELİ 3 İSİM İÇİ SORUŞTURMA İZNİ!
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliği, İBB'de çalışan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve Bölge Şefi Turan Yaman hakkında soruşturma izni verdi.

Edanur Gezer'in hayatını kaybettiği çukur (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Edanur Gezer'in hayatını kaybettiği çukur (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BELGE SAVCILIKTA
Valilikçe verilen soruşturma izni belgesi ise savcılığa gönderildi.

Ziya Duman (İBB)Ziya Duman (İBB)

KİMİN NE İHMALİ VAR?
Belgede, olayın geçtiği bölgenin Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olması nedeniyle, sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim, gözetim, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için gereken talimatları yeterince vermediği gerekçesiyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi.

Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve Bölge Şefi Turan Yaman hakkında ise talimat verilmesi sırasında orada bulunmaları ve talimattan haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmadıkları, personel görevlendirmedikleri, talimatın takibini yapmadıkları, denetim ve takip görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belgede yer aldı.

Turan Yaman (İBB)Turan Yaman (İBB)

MİNİK EDANUR İHMAL SONUCU ÖLDÜ
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Edanur Gezer (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Edanur Gezer (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan K. tutuklanırken diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın da ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.

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