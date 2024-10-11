Eda Nur Gezer’in ölümünde İBB ihmali! 3 isim için soruşturma izni verildi

Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve Bölge Şefi Turan Yaman hakkında ise talimat verilmesi sırasında orada bulunmaları ve talimattan haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmadıkları, personel görevlendirmedikleri, talimatın takibini yapmadıkları, denetim ve takip görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belgede yer aldı.

Turan Yaman (İBB)

MİNİK EDANUR İHMAL SONUCU ÖLDÜ

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.