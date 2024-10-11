Bartın açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

AFAD MERKEZ ÜSSÜNÜ AÇIKLADI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş." dedi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2024-10-11 10:16:41 42.53472 31.38972 9.33 MW 4.8 Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)

2024-10-11 10:04:44 39.57028 27.02028 12.3 ML 1.8 Edremit (Balıkesir)

2024-10-11 10:00:27 41.14333 33.83889 7.0 ML 2.0 Merkez (Kastamonu)

2024-10-11 09:46:25 38.7925 40.05972 14.11 ML 1.7 Kovancılar (Elazığ)

2024-10-11 09:36:23 38.67778 39.90889 12.97 ML 2.2 Palu (Elazığ)

2024-10-11 08:48:23 40.30972 36.48778 5.01 ML 1.5 Merkez (Tokat)

2024-10-11 07:51:03 39.90083 41.57111 6.52 ML 1.9 Pasinler (Erzurum)

2024-10-11 06:48:10 38.7725 30.45833 6.99 ML 3.1 Merkez (Afyonkarahisar)



KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2024.10.11 10:16:38 42.7285 31.4192 7.5 -.- 5.0 4.9 KARADENIZ REVIZE01 (2024.10.11 10:16:41)

2024.10.11 10:04:43 39.6622 27.0808 12.7 -.- 2.3 -.- HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel

2024.10.11 10:00:27 41.1480 33.9197 5.0 -.- 2.3 -.- KOSEOGLU-(KASTAMONU) İlksel

2024.10.11 09:36:23 38.6917 39.9313 5.4 -.- 2.2 -.- PALU (ELAZIG) İlksel

2024.10.11 08:48:22 40.3712 36.5647 4.9 -.- 1.9 -.- CAMDERE-(TOKAT) İlksel

2024.10.11 07:51:01 39.9338 41.4518 4.9 -.- 1.7 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2024.10.11 06:48:09 38.7740 30.4345 5.2 -.- 3.1 3.1 BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.10.11 06:02:12 38.8173 37.9428 7.4 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2024.10.11 05:50:12 39.1868 40.3915 5.0 -.- 2.2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2024.10.11 05:44:13 37.2362 36.9892 6.0 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.10.11 05:39:53 38.7403 43.2942 5.0 -.- 2.0 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel

2024.10.11 05:39:35 39.1465 40.3887 8.3 -.- 2.0 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2024.10.11 04:14:45 39.3953 40.5070 4.9 -.- 2.5 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2024.10.11 04:03:15 38.6852 43.1283 3.2 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2024.10.11 03:39:27 39.2198 40.2090 6.8 -.- 2.2 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2024.10.11 03:38:08 37.7263 35.4165 11.9 -.- 1.1 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.10.11 03:36:11 37.7783 35.3950 5.1 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.10.11 03:05:45 38.1425 38.3908 5.0 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.10.11 02:20:39 37.2870 37.4658 4.8 -.- 1.9 -.- UGRUCA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel