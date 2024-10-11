6 milyon 264 bin kişi sürücü belgesini yenilemedi! Son gün 31 Aralık 2024

Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor.

Eski tip sürücü belgesi (AA)

Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyen vatandaşlar ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek. Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

6 MİLYON 264 BİN KİŞİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ YENİLEMEDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu söyledi.

Kalkan, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uygulamasında son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş olup günümüz itibarıyla sürücü belgesini yenilemeyen 6 milyon 264 bin vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.

"BELGELERİNİ YENİLEMEYENLER CEZAİ MÜEYYİDELER İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Yıl sonuna dek vatandaşların 15 liraya sürücü belgelerini yenileyebileceklerini bildiren Kalkan, şöyle devam etti:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için ödenecek bedel 15 lira olarak düzenlendi. Ancak sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmemesi halinde 2025 yılında indirimli tutardan vatandaş faydalanamayacak. Ayrıca vatandaşlar eski tip sürücü belgeleri ile araç kullanamayacak vatandaşlarımız. Eski tip sürücü belgesi geçersiz duruma geleceğinden, vatandaşlarımız bu sürücü belgeleri ile araç kullandığında Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenen cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalacaklar."