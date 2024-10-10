Kasapta etleri kemikten ayırıyordu! Sur canisi Semih Çelik’in ustası şoka girdi: Allah’tan beni doğramamış

Semih Çelik'in kasap arkadaşı Menderes Ateş (Görüntü: ATV Haber)

GÖREVİ ETİ KEMİKTEN AYIRMAKTI

Ateş, çalıştıkları yerin büyük bir firma olduğunu belirterek, Çelik'in görevinin eti kemikten ayırmak olduğunu söyledi.

Olay karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Menderes Ateş, "Çalıştığımız firma iki üç defa el değiştirdi. Semih Çelik'te yaz döneminde getir götür işleri ve ortacı olarak işe girmişti. Bir elektrikli bisikleti vardı. Onunla işe gidip gelirdi. İş yeri iki üç defe devroldu isim değiştirdi. Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal entel tipli bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi." dedi.

Kan donduran vahşetin ardından dehşete kapılan Ateş, "Herkesin çocuğu var. Ben şu an 20 yaşındaki çocuğumu kontrol altına almaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.