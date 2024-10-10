Kasapta etleri kemikten ayırıyordu! Sur canisi Semih Çelik’in ustası şoka girdi: Allah’tan beni doğramamış

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olay herkesi derinden etkiledi.
19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olay herkesi derinden etkiledi.
19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.
Cani, iki genç kızı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi.
5'Lİ BIÇAK SETİ KULLANDI
Bir dönem Rami'de bir firmada kasaplık yaptığı öğrenilen Semih Çelik'in her iki cinayette de 5'li bıçak seti kullandığı belirlendi.
Çelik'in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.
Rami'deki iş yerinde birlikte çalıştıkları iş arkadaşı Menderes Ateş, cani Semih Çelik ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GÖREVİ ETİ KEMİKTEN AYIRMAKTI
Ateş, çalıştıkları yerin büyük bir firma olduğunu belirterek, Çelik'in görevinin eti kemikten ayırmak olduğunu söyledi.
Olay karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Menderes Ateş, "Çalıştığımız firma iki üç defa el değiştirdi. Semih Çelik'te yaz döneminde getir götür işleri ve ortacı olarak işe girmişti. Bir elektrikli bisikleti vardı. Onunla işe gidip gelirdi. İş yeri iki üç defe devroldu isim değiştirdi. Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal entel tipli bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi." dedi.
Kan donduran vahşetin ardından dehşete kapılan Ateş, "Herkesin çocuğu var. Ben şu an 20 yaşındaki çocuğumu kontrol altına almaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
USTA ŞOKA GİRDİ
Semih ile ustanın arasında geçen konuşmayı da aktaran Ateş, "Usta ile sabah dükkanı beraber açıyordu. Usta aşağıda Allah'tan beni doğramamış dedi. Adam bile şokta" şeklinde konuştu.
Ateş, Semih Çelik'in sıkıntıları olduğunu dile getirerek, "Bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Haberlerde görünce şok oldum." dedi.
Ateş, konuşmasında Semih'in sıkıntılarından çok söz etmediğini de belirtti.