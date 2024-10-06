Cani Semih Çelik'in son günü! "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorup katliama gitti... Evden çıkan satanist semboller ve itiraf videosu
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katleden 19 yaşındaki kasap Semih Çelik'in son gününe dair detaylar ortaya çıktı. Katilin, Eyüp'te evinin bulunduğu sokağın karşısındaki fırına uğrayıp kıyafetlerini göstererek, "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" dediği sonrasında oradan ayrılarak cinayet mahalline gittiği öğrenildi. Mahalle esnafı Çelik'le ilgili "Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi" dedi. Evinde satanist semboller ve çizimler bulunan Semih Çelik'in geçen yıl İkbal Uzuner için çektiği videoda "Seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan çıkarken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için" dediği duyuldu.