Iğdır’da terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama

Iğdır'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu belirtildi.

DEM Parti binasında arama (DHA)

2015'TE 13 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu.