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Iğdır'da terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama

Iğdır’da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu belirtildi. Sabah erken saatlerde DEM Parti il binasına giden polis arama yapıyor.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:58 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:20
Iğdır’da terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama

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Iğdır'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu belirtildi.

DEM Parti binasında arama (DHA)DEM Parti binasında arama (DHA)

2015'TE 13 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu.

DEM Parti binasında arama (DHA)DEM Parti binasında arama (DHA)

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

DEM Parti binasında arama (DHA)DEM Parti binasında arama (DHA)

Soruşturma kapsamında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S.'nin patlayıcıya 5 ton gübreyi temin ettiği belirlendi.

DEM PARTİ BİNASINDA ARAMA
Bu arada sabah erken saatlerde DEM Parti il binasına giden polis arama yapıyor. Parti binasının bulunduğu Karadeniz Sokak'ı giriş çıkışlara kapatan polisin araması devam ediyor.

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