CHP’li İBB ve Ekrem İmamoğlu’na soruşturma: Metro ihalesindeki 14 milyarlık zararın hesabı sorulacak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. İHALEYE FESAT İDDİALARINA SORUŞTURMA Savcılık, Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu ihalesine "fesat karıştırıldı" şikâyeti üzerine inceleme başlattı.

İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 5 Nisan 2024 tarihinde "Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri' başlıklı bir ihaleye çıktı. İhale, "açık ihale" usulüne göre yapıldı. İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi.

İHALE İPTAL EDİLDİ

İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile AGA Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı. Ancak İhale 6 Nisan 2024 tarihinde iptal edildi.

AÇIK İHALEYE KATILANLAR PAZARLIĞA DAVET EDİLMEDİ

5 Nisan'da 8 milyar 313 milyon TL en düşük teklifin verildiği ancak İBB tarafından iptal edilen ihale bu kez 26 Eylül'de pazarlık usulü ile yapıldı.

Ancak açık ihaleye katılan ve teklif veren bu firmaların hiç biri pazarlık usulü ile yapılan ikinci ihaleye davet edilmedi. Söz konusu firmalar pazarlık usulü ile yapılan ihaleye talip olduklarını dilekçe ile İBB'ye bildirdi. Ancak firmalar buna rağmen ihaleye davet edilmedi.