Kasapta ne yapıyordu? Semih Çelik’in eski iş arkadaşı caniyi anlattı: Arka tarafta etleri hazırlardı

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)

İNCEL GRUBUNA ÜYE

Ayrıca katil Çelik'in bir mesajlaşma uygulamasında "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi. Polis "incel" gruplarının yanı sıra cinsel, şiddet ya da ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve siteleri gözlem altına aldı.

Katilin telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. İngilizce "involuntary celibacy" (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade ediyor.