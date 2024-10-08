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Kasapta ne yapıyordu? Semih Çelik’in eski iş arkadaşı caniyi anlattı: Arka tarafta etleri hazırlardı

19 yaşındaki Semih Çelik, yaşıtları Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletti. Çelik'in Rami Meydan'da bir iş yerinde kasap olarak çalıştığı öğrenildi. Caninin kasap olarak çalıştığı firmadaki iş arkadaşı konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:35 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:06
Kasapta ne yapıyordu? Semih Çelik’in eski iş arkadaşı caniyi anlattı: Arka tarafta etleri hazırlardı

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Türkiye, geçtiğimiz gün yaşanan çifte cinayet ile sarsıldı.

Katil Semih Çelik önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katletti.

Daha sonra surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü.

Katil Semih Çelik (DHA)Katil Semih Çelik (DHA)

Cinayetlerin ardından ise kendini surlardan atarak yaşamına son verdi.

Katilin katlettiği İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı.

Cani Semih Çelik'in babası da olay günü ve öncesinde yaşananları tek tek anlattı.

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)

İNCEL GRUBUNA ÜYE
Ayrıca katil Çelik'in bir mesajlaşma uygulamasında "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi. Polis "incel" gruplarının yanı sıra cinsel, şiddet ya da ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve siteleri gözlem altına aldı.

Katilin telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. İngilizce "involuntary celibacy" (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade ediyor.

Cinayetin işlendiği Fatih Surları'ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Cinayetin işlendiği Fatih Surları'ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KASAPLIK YAPIYORDU
Çelik'in kasaplık eğitimi aldığı ve Rami'de bulunan bir kasap dükkanında çalıştığı bilgisine de ulaşıldı.

Semih Çelik'in odasından bir görüntü.Semih Çelik'in odasından bir görüntü.

ÇALIŞMA ARKADAŞI KONUŞTU
Milliyet'te yer alan habere göre; Kasaplık Firmanın üç ay kadar önce isim değişikliğine gittiği öğrenilirken, caninin eski çalışma arkadaşı konuştu.

İsmini vermek istemeyen eski çalışma arkadaşı şunları söyledi: "Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim."

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Kasapta ne yapıyordu? Semih Çelik’in eski iş arkadaşı caniyi anlattı: Arka tarafta etleri hazırlardı
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