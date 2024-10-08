Kasapta ne yapıyordu? Semih Çelik’in eski iş arkadaşı caniyi anlattı: Arka tarafta etleri hazırlardı

Türkiye, geçtiğimiz gün yaşanan çifte cinayet ile sarsıldı.
Katil Semih Çelik önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katletti.
Daha sonra surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü.
Türkiye, geçtiğimiz gün yaşanan çifte cinayet ile sarsıldı.
Katil Semih Çelik önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katletti.
Daha sonra surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü.
Cinayetlerin ardından ise kendini surlardan atarak yaşamına son verdi.
Katilin katlettiği İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı.
Cani Semih Çelik'in babası da olay günü ve öncesinde yaşananları tek tek anlattı.
İNCEL GRUBUNA ÜYE
Ayrıca katil Çelik'in bir mesajlaşma uygulamasında "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi. Polis "incel" gruplarının yanı sıra cinsel, şiddet ya da ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve siteleri gözlem altına aldı.
Katilin telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. İngilizce "involuntary celibacy" (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade ediyor.
KASAPLIK YAPIYORDU
Çelik'in kasaplık eğitimi aldığı ve Rami'de bulunan bir kasap dükkanında çalıştığı bilgisine de ulaşıldı.
ÇALIŞMA ARKADAŞI KONUŞTU
Milliyet'te yer alan habere göre; Kasaplık Firmanın üç ay kadar önce isim değişikliğine gittiği öğrenilirken, caninin eski çalışma arkadaşı konuştu.
İsmini vermek istemeyen eski çalışma arkadaşı şunları söyledi: "Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim."