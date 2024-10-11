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🔴 Milli Piyango Online SÜPER LOTO 10 Ekim çekiliş sonucu ekranı: Süper Loto sonuçları 10 Ekim 2024

Süper Loto çekilişi bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. 10 Ekim 2024 Perşembe günü yapılan çekilişle birlikte kazanan numaralar belirlendi. Haftada üç gün düzenlenen bu şans oyununda, büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler sonuçları büyük bir merakla bekledi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:41
🔴 Milli Piyango Online SÜPER LOTO 10 Ekim çekiliş sonucu ekranı: Süper Loto sonuçları 10 Ekim 2024

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Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu haftanın şanslı numaraları açıklandı. Bilet sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen canlı çekilişle birlikte heyecanla kazanan numaraları takip etti. Devreden büyük ikramiye bu hafta sahibini buldu mu merak konusu olurken, kazanan numaralar ve ikramiye tutarları Milli Piyango Online üzerinden paylaşıldı. İşte, 10 Ekim 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları ve detaylar…

🎲 SÜPER LOTO SONUÇLARI - 10 EKİM 2024 🎲

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü gerçekleştirilerek milyonlarca kişinin şansını denemesine olanak tanıyor. 10 Ekim 2024 tarihli çekilişin sonuçları, saat 21.30'da yapılan canlı yayınla açıklandı.

✨Kazanan Numaralar: 1 8 30 41 44 46

🤔 SÜPER LOTO NASIL OYNANIR? 🤔

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek oynanan bir şans oyunudur. Bir kolonda yer alan 6 sayının doğru tahmin edilmesi durumunda büyük ikramiyeye ulaşabilirsiniz. Tek kolon ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir. Dilerseniz kolonun altında bulunan "Sen Seç" kutucuğunu işaretleyerek, rastgele sayılarla şansınızı deneyebilirsiniz.

🎯 KAZANMA ŞARTLARI VE SİSTEM OYUNU 🎯

Oyuncular, bir kolonda 6'dan fazla rakam seçerek sistem oyunu oluşturabilir. Bu yöntemle çoklu kombinasyonlar yaratabilir ve kazanma şansını artırabilirsiniz. Sistem oyunu, seçilen sayılarla oluşan tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oynama imkanı sunar.

Haftada üç gün (Salı, Perşembe ve Pazar) yapılan Süper Loto çekilişlerinde, her çekilişte en az iki numarayı doğru tahmin eden oyuncular ödül kazanır. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için ise tüm numaraların doğru tahmin edilmesi gereklidir. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ödül kazananlar arasında eşit bölüşülür.

📺 CANLI ÇEKİLİŞ İZLEME VE BİLET SORGULAMA 📺

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango Online resmi platformundan canlı olarak takip edebilirsiniz. Kazanan numaraları öğrenmek ve biletinizi sorgulamak için bilet sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz.

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