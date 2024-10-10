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Gabar'da yeni rekor! Türkiye’nin günlük petrol üretiminin yarısını karşılıyor

Terörden temizlenerek sondaj çalışmaları sonrası adeta petrol üretim üssüne dönüşen Gabar'da hedeflenen günlük 50 bin varil petrol rezervine ulaşıldı. Şehit Esma Çevik Petrol Sahası ile Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'ndan çıkarılan petrolün Türkiye'nin günlük 110 bin varil üretiminin yarısını karşılayacağı duyuruldu.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:21 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:41
Gabar’da yeni rekor! Türkiye’nin günlük petrol üretiminin yarısını karşılıyor

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Şırnak Gabar Dağı'nda günlük petrol rezervi 50 bin varile yükselirken, iki sahadaki çıkarılan petrol Türkiye'de günlük 110 bin varil üretiminin yarısını karşılayacak duruma geldi.

HEDEF 100 KUYU
Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik Petrol Sahası ile Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 40 kuyuda çıkarılan petrol tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ndeki sahalara aktarılırken, iki sahada günlük üretimin 2025 yılında 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Gabar'da yanan petrol ateşinin ise, bölgenin aydınlığına işaret ediyor yorumlarına yol açtı.

Terörden temizlenen Gabar Dağı. (Fotoğraf: AA)Terörden temizlenen Gabar Dağı. (Fotoğraf: AA)

İLK ADIMLARI BERAT ALBAYRAK ATTI
Enerji eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yerli Enerji' hamlesinin ardından yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TPAO, yıllarca güvenlik gerekçesiyle çıkarılmayan yer altı kaynakları için önemli bir hamle başlattı.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR
Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK
Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)

GÜNLÜK 100 BİN VARİLİ GEÇECEK
Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.


BARUT DEĞİL PETROL KOKUYOR
Bir dönem terör olayları nedeniyle gidilemeyen Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini yaklaşık 2,5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilmişti.

Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)

Yüksek oranda petrol olduğu tespit edilen Gabar'da ilk olarak bulunan petrol sahasına Şehit Esma Çevik ismi verildi. Burada petrol çıkarma çalışmaları gece-gündüz demeden devam ederken, ikinci müjde yine Başkan Erdoğan tarafından verildi. Bulunan ikinci petrol sahasına ise, Şehit Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞILDI
Petrol üretimi istenilen seviyeye çıkınca Enerji ve Tabii Bakanlığı tarafından kurulan Şırnak TPAO Müdürlüğü, gece-gündüz demeden çalışıp iki sahada 40 kuyu açtı.

Berat Albayrak'ın yazdığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı.Berat Albayrak'ın yazdığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı.



İşçisinden, mühendisine büyük bir özveri ortaya konularak günlük petrol üretimi 50 bin varile yükselirken, bölgenin güvenliğini ise asker, korucu ve İHA'lar (İnsansız Hava Aracı) sağladı.

Gabar'daki Esma Çevik ve Aybüke Yalçın petrol sahaları, Türkiye'de günlük 110 bin varil petrol üretiminin yarısını karşılayacak seviyeye yükselirken, TPAO büyük bir başarıya imza attı.

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