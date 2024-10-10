Gabar’da yeni rekor! Türkiye’nin günlük petrol üretiminin yarısını karşılıyor

Gabar'da yanan petrol ateşinin ise, bölgenin aydınlığına işaret ediyor yorumlarına yol açtı.

HEDEF 100 KUYU Gabar Dağı 'nda Şehit Esma Çevik Petrol Sahası ile Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 40 kuyuda çıkarılan petrol tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ndeki sahalara aktarılırken, iki sahada günlük üretimin 2025 yılında 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Şırnak Gabar Dağı 'nda günlük petrol rezervi 50 bin varile yükselirken, iki sahadaki çıkarılan petrol Türkiye'de günlük 110 bin varil üretiminin yarısını karşılayacak duruma geldi.

İLK ADIMLARI BERAT ALBAYRAK ATTI Enerji eski Bakanı Berat Albayrak 'ın 'Yerli Enerji' hamlesinin ardından yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TPAO, yıllarca güvenlik gerekçesiyle çıkarılmayan yer altı kaynakları için önemli bir hamle başlattı. "ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR

Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK

Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." ifadelerini kullandı.