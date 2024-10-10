CHP’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç hesaplaşma ve adaylık kavgaları nedeniyle herkes birbirinin altını oyuyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş adaylık çekişmesine tutuşurken, Genel Başkan Özgür Özel ise tarafları frenlemeye çalışıyor.
Partideki kaosu gören ve partiye tekrar geri dönmeyi arzulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Kılıçdaroğlu, önce Özel ve CHP'lilerin Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamasına tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
Daha sonra ise çeşitli haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.
KASET BAŞA SARDI
İddia bununla da sınırlı kalmadı. Özel'in ayağının bu ilişki ile alakalı çıkan bir kavgada kırıldığı öne sürüldü.
Çıkan bu haberler Deniz Baykal'a ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplolarını akıllara getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu CHP koltuğuna Deniz Baykal'a kurulan komplo sonrası oturmuştu. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala ise Kılıdaçoğlu'nun rakibi olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, benzer bir yöntemle cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: AA)
İMAMOĞLU İŞİN NERESİNDE?
Kılıçdaroğlu ve ekibinin hamlelerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun sessizliğe bürünmesi de oldukça dikkat çekmişti.
ÖZEL'DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA
Yapılan kirli operasyonun ardından Özel, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında zehir zemberek bir konuşma yaptı.
Özel, konuşmasında "O sahtekârlar, o ahlaksızlar alnınızı karşılamazsam namerdim, namerdim, namerdim. Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cirminiz kadar yer yakarsınız." ifadelerini kullandı.