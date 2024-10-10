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CHP'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, adaylık çekişmeleri ve iç hesaplaşmalar nedeniyle gergin bir atmosfer hakim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki yarış sürerken, tarafları frenlemeye çalışan Özgür Özel'in yasak aşk yaşadığı iddiası gümdeme bomba gibi düştü. Bu durum, geçmişteki kaset komplolarının akıllara gelmesine sebep oldu. Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı sert konuşmada, "balya balya" para skandalı ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nu açıkça hedef aldı. Bu durumun ardından kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:48 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:05
CHP’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç hesaplaşma ve adaylık kavgaları nedeniyle herkes birbirinin altını oyuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş adaylık çekişmesine tutuşurken, Genel Başkan Özgür Özel ise tarafları frenlemeye çalışıyor.

Partideki kaosu gören ve partiye tekrar geri dönmeyi arzulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

Kılıçdaroğlu, önce Özel ve CHP'lilerin Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamasına tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

Daha sonra ise çeşitli haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

KASET BAŞA SARDI
İddia bununla da sınırlı kalmadı. Özel'in ayağının bu ilişki ile alakalı çıkan bir kavgada kırıldığı öne sürüldü.

Çıkan bu haberler Deniz Baykal'a ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplolarını akıllara getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP koltuğuna Deniz Baykal'a kurulan komplo sonrası oturmuştu. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala ise Kılıdaçoğlu'nun rakibi olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, benzer bir yöntemle cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: AA)

İMAMOĞLU İŞİN NERESİNDE?
Kılıçdaroğlu ve ekibinin hamlelerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun sessizliğe bürünmesi de oldukça dikkat çekmişti.

ÖZEL'DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA
Yapılan kirli operasyonun ardından Özel, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında zehir zemberek bir konuşma yaptı.

Özel, konuşmasında "O sahtekârlar, o ahlaksızlar alnınızı karşılamazsam namerdim, namerdim, namerdim. Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cirminiz kadar yer yakarsınız." ifadelerini kullandı.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah DurbayManisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay

GAYRİ RESMİ TOPLANAN PARALARLA..
Özel, konuşmasının devamında "Bu partinin iktidar yürüyüşüne saray ilintili gizli hesaplarda toplanmış, bize karşı oluşturulmuş havuzlardan gayriresmi toplanan paralarla geçmiş seçimde bize ve adayımıza oy verilmemesini savunan birtakım haysiyetsizlerin yönlendirmesiyle yürütülen algı operasyonuna ve buna karşı partimi alt edebilecek olanlara diyorum ki, 'hodri meydan'; neyiniz varsa dökün, buradayız, teslim olursak namerdim. Hodri meydan..." dedi.

Muharrem İnce ve Deniz Baykal.Muharrem İnce ve Deniz Baykal.

Bu konuşmanın ardından kulislerde Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği konuşulmaya başlandı.

EKREM İMAMOĞLU'NU MI HEDEFE KOYDU?
Çünkü para denilince akıllara 2023 seçimlerinden önce medyaya yansıyan "balya balya" para skandalı ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu gelmekte.

İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceği kulislerde konuşuluyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceği kulislerde konuşuluyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ANLAŞTI MI?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, o dönem paraları ofise taşıyan 3 kişi olduğuna dikkat çekti.

Övür, "O paraları taşıyan ve sayan üç isim de İmamoğlu'na yakın. Danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul milletvekili ve aynı zamanda CHP Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ve CHP'de hiçbir görevi olmayan ama paranın taşınmasında aktif rol oynayan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz... Eğer hedefe konan İmamoğlu ise bu CHP'de iplerin koptuğu anlamına geliyor. Zaten kulislerde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun anlaştığı, hatta İmamoğlu'nun MYK'dan aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır olmak üzere 8 kişinin ayrılmasını istediği konuşuluyor. Bu dehşet verici iddianın altından kim çıkar bilemem ama iç cepheyi güçlendirmesi beklenen CHP'nin asıl sorunu kendi iç cephesini çökertmesi... Bu tablodan Türkiye'yi kucaklayacak bir siyaset çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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