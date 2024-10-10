CHP’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?

İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceği kulislerde konuşuluyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ANLAŞTI MI?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, o dönem paraları ofise taşıyan 3 kişi olduğuna dikkat çekti.

Övür, "O paraları taşıyan ve sayan üç isim de İmamoğlu'na yakın. Danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul milletvekili ve aynı zamanda CHP Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ve CHP'de hiçbir görevi olmayan ama paranın taşınmasında aktif rol oynayan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz... Eğer hedefe konan İmamoğlu ise bu CHP'de iplerin koptuğu anlamına geliyor. Zaten kulislerde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun anlaştığı, hatta İmamoğlu'nun MYK'dan aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır olmak üzere 8 kişinin ayrılmasını istediği konuşuluyor. Bu dehşet verici iddianın altından kim çıkar bilemem ama iç cepheyi güçlendirmesi beklenen CHP'nin asıl sorunu kendi iç cephesini çökertmesi... Bu tablodan Türkiye'yi kucaklayacak bir siyaset çıkmaz." ifadelerini kullandı.