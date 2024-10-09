Resmi Gazete’de yayımlandı! Çocukların korunmasına yönelik komisyon kuruluyor

1427 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar.

Karar doğrultusunda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması, zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının gelişimini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi" amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün ise 104 ve 105'inci maddelerine dayanarak bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.