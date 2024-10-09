PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çocukların korunmasına yönelik komisyon kuruluyor

Çocukların korunmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu araştırmayı yürütecek komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun görev süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin yapıldığı tarihten itibaren başlayarak 3 ay sürecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 04:02 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 04:02
Resmi Gazete’de yayımlandı! Çocukların korunmasına yönelik komisyon kuruluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1427 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar.1427 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar.

Karar doğrultusunda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması, zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının gelişimini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi" amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün ise 104 ve 105'inci maddelerine dayanarak bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

1427 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.1427 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK
Bu araştırmayı yürütecek komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun görev süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin yapıldığı tarihten itibaren başlayarak 3 ay sürecek. Ayrıca komisyon, gerekli gördüğü takdirde Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA