İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Görevli askerler ülkelerine dönen sivillere yardımcı oldu. (AA)
"YABANCI UYRUKLULARA ÖNCELİK TANINDIĞINA DAİR HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran'a da Türkiye'nin dünyanın her yerindeki vatandaşlarına sahip çıktığının bu nişanesinde yer aldığı için teşekkür eden Duran, "Tahliye gemilerine binişlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliye edilen vatandaşlarımızın birinci derece yakınları, tabiatıyla gemiye kabul edilmiştir. Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip geri çevrilen asla olmamıştır. Keza birinci derecede akraba olmayan hiçbir başka ülke vatandaşı da gemiye alınmamıştır. Esasen bu konuda Bakanlığımızca ve Beyrut Büyükelçiliğimizce gerekli izahatta bulunmuştur." ifadesini kullandı.
Duran, kolay bir süreç yaşanmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eksik evrakları olan vatandaşlarımız vardı. Lübnan makamlarının istedikleri bazı belgeler vardı. Bu sebeple tahliyenin bu operasyonun ölçeği de göz önünde bulundurulduğunda bir miktar vaktin geçtiği ortadadır ancak çok büyük bir başarıyla vatandaşlarımızı ülkemize sağ salim getirmiş durumdayız. Bu çerçevede özveriyle çalışan bütün çalışanlarımıza, bütün bakanlıkların mensuplarına teşekkür ediyorum. Yine başta Beyrut Büyükelçimiz ve Büyükelçilik personelimiz olmak üzere gerek planlama aşamasında gerek Lübnan'daki sahada hazırlıkların tamamlanmasında çok emeği geçen bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın temsilcilerine, Mersin Valiliğimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."
"DİĞER TAHLİYELERİN KAYITLARINI ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Duran, tahliye gemilerinin sadece vatandaşları getirmediğini, aynı zamanda Lübnan'a insani yardım da götürdüğünü dile getirdi.
Türkiye'nin Lübnan'a en fazla insani yardım gönderen ülke olduğunu vurgulayan Duran, "25 Eylül'de askeri kargo uçağımızla ilaç, tıbbi malzeme ve gıda içeren 30 tonluk yardım ulaştırmıştık. Bu iki gemimiz de 300 tona yakın insani yardımı Beyrut'a ulaştırdık. Bu çerçevede tahliyelerle ilgili olarak konsolosluk çağrı merkezimize ulaşan diğer tahliyelerin kayıtlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gelecek başvurulara bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde yeni tahliyeleri de organize edecek durumdayız." diye konuştu.
İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. (AA)
Bir gazetecinin, ilerleyen süreçte hava yoluyla tahliyelere ve bu iki gemi haricinde deniz yoluyla tahliyelerin sürüp sürmeyeceği yönündeki sorusuna Duran, "Tahliyeler vatandaşlarımızın rızaları çerçevesinde ve Lübnan'daki durumun gidişatına bağlı olarak devam edecek. Uçakla tahliye konusunda ise gerekli talepler karşılanmaktadır. Malum olduğu üzere bu tam bir tahliye sayılmaz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getireceğimiz ücreti mukabili uçak seferi olacaktır. Bununla ilgili de bir hazırlık içerisindeyiz." şeklinde yanıt verdi.
"KAMU MİSAFİRHANELERİ SEFERBER EDİLMİŞTİR"
Gelen vatandaşların nasıl misafir edileceğiyle ilgili soru üzerine Duran, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın öncelikle ağırlanmalarında herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız bütün hazırlıkları yaptılar, Mersin Valiliğimizce de yürütülen çalışmalarda... Öncelikle vatandaşlarımızın nerelerde ikamet edeceklerine karar vermeleri ve bu çerçevede yönlendirmeleri gerekiyor. Şu an için 30 otobüsümüz hazır, bu çerçevede kendilerinin uçakla istedikleri şehirlere gitmeleri açısından ya da yakın şehirlere gitmeleri açısından gerekli araçlar temin edilmiştir. Burada kalmak isteyen, Mersin'de kalmak durumunda olan, yanlarına gidecek akrabaları olmayan vatandaşlarımız için de kamu misafirhaneleri seferber edilmiştir, oralarda ağırlayacaklar hiçbir sıkıntı olmayacak."
"ÜLKEMİZ ÖNCELİKLE KENDİ VATANDAŞLARININ TAHLİYESİYLE İLGİLENMEKTEDİR"
Bir gazetecinin yabancı basında yabancıların alındığıyla ilgili asılsız iddialar ve haberlerin yer aldığını anımsatması üzerine Duran, şunları kaydetti:
"Türkiye her zaman insani kaygılarla hareket eden bir ülkedir. Ülkemiz öncelikle kendi vatandaşlarının tahliyesiyle ilgilenmektedir. Elbette üçüncü ülkelerin de bizden yardım istediklerinde onlara çeşitli şekillerde ülkelerine varmaları şartıyla yardımlarımız olmuştur. Bütün bu süreçlerin ne kadar titizlikle yürütüldüğünü fark etmeden ya da bilinçli, kasıtlı bir şekilde bunun ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı ya da Türkiye'nin bunu nasıl başarıyla ortaya koyduğunu, üstünü örtmek için yapılacak olan tezviratlara inanmayın. Bunlar gerçekten sıkıntılı ifadelerdir. Özellikle sosyal medyadaki bu tür ifadelerin vatandaşlarımızın dikkatinde olmasını istemiyorum."
İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı (AA)
YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARIN ÖNCELİK TANINDIĞINA DAİR HABERLER YALANLANMIŞTI
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 1900 Türk vatandaşının Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan ettiğini belirtmişti.
Kaynaklar, 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirmişti.
Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberlerin kesinlikle doğru olmadığı ifade edilmişti.