38 yaşındaki Rüveyda Güven de Adana'ya gideceğini belirterek, "Buruk bir sevinç içerisindeyiz. Eşimi orada bırakıp çocuklarımı memlekete getirdim. Orada korku içerisindeydik. Şimdi hem hüzün hem sevinç yaşıyoruz. Çok şükür buradayız. Türkiye'me çok teşekkür ediyorum. Artık memleketimden Lübnan'a dönmeyi düşünmüyorum." dedi.

"ASKERLERİ LİMANDA GÖRÜNCE HEPİMİZ ALKIŞLADIK, SEVİNDİK" Mardinli 26 yaşındaki Meryem Erol da İsrail 'in saldırıları nedeniyle zor günler geçirdiklerini vurgulayarak, "Özellikle Türk askerleri çok yardımcı oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Askerleri limanda görünce hepimiz alkışladık, sevindik." ifadelerini kullandı.

Safa Coşkun da ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Babam orada ve evimize yakın yerde birkaç dakika önce patlama gerçekleşti. Mutluyum. Ülkemize döndüğümüz için ve devletin bizi bırakmadığı için mutluyuz." dedi.

"VATANIMIZDA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU" Kente getirilenlerden Eyüp Sabri Kırgız, gazetecilere, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatarak, "Onlar da 36 saattir uyumuyorlar. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (ortada), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağda) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, gazetecilere açıklamada bulundu. (AA)

Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, karşılama töreninde, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatandaşları salimen karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Lübnan'dan gelenlere ve basın mensuplarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileten Duran, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından son olarak saldırılarını Lübnan'a yönelttiğini anımsattı.

Bu saldırıların endişeli bir dönem getirdiğinin farkında olduklarını ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"İşte vatandaşlarımız Lübnan'dan buraya getirildiler. Türkiye Devleti, vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir bunun bir örneğini yaşadık. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından Lübnan'a yönelmesiyle ilgili kurumlarımız güvenlik durumunu değerlendirdi ve bu çerçevede başta Beyrut olmak üzere Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızı en güvenli şekilde ülkemize getirmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız bir araya gelerek eş güdüm yaptılar. Her ihtimali göz önünde bulunduran planlar hazırlandı. Bakanlığımız bünyesindeki Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Acil Kriz Merkezi olarak sürecin eş güdümünde rol oynadı. Aynı şekilde 7/24 görev yapan konsolosluk çağrı merkezimiz de tahliyeye dahil edilmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularını kayıt altına aldı. Lübnan makamlarından gerekli izinlerin alınmasının ardından vatandaşlarımızı en hızlı ve güvenli şekilde ülkemize getirebilmek için süratle hareket ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Lübnan'a intikal eden Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimizle bugün 966 vatandaşımız salimen ülkemize geliyor. Bu gördüğünüz gemi TCG Bayraktar Gemisi, TCG Sancaktar Gemisi de 3-4 saat içerisinde Türkiye'mize ulaşmış olacak. Bu vesileyle onların ailelerine, Türkiye'mize kavuşmuş olmasından dolayı ne kadar mutlu olduğumuz aşikardır."