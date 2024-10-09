FETÖ’cü gazeteci Yüksel Evsen’in göçmen kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı!

Adana'da 2018'de FETÖ'ye ilişkin 11 gazetecinin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Yüksel Evsen'in Almanya'ya göçmen taşıdığı ortaya çıktı.

"Ben Yüksel" adıyla tanınan Evsen, Almanya'ya göç etmek isteyenleri ağına düşürerek internet üzerinden yüzbinlerce takipçiye ulaşıyor. "Dileyen herkesi Almanya'ya göç ettiren sistemimiz" sloganı ile de binlerce euro talep ediyor.

Sabah'ın haberine göre, Instagram ve YouTube'da yüzbinlerce takipçiye ulaşan FETÖ'cü Yüksel Evsen, profilinde 32 yıllık gazetecilik kariyerinde 3 kez yılın gazetecisi seçildiğini ve Almanya ile Türkiye'deki gazeteci cemiyetlerine üye olduğunu belirtiyor. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 11 gazetecinin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Evsen, sosyal medya platformlarında dikkat çekmeye devam ediyor.

Kurduğu site ile umut tacirliği yapıyor

YARIM SAATLİK GÖRÜŞME İÇİN 300 EURO ÖDÜYORLAR

Almanya'ya yerleşen Yüksel Evsen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından birçok FETÖ'cüye kucak açan Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekip paylaşımlar yapmaya başladı.

Yaptığı içerikler büyük ilgi görünce Evsen, bu alandan para kazanmaya karar verdi. "işteyim.com" adlı bir web sitesi açan Evsen, iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 Euro talep ediyor. Uygun iş arayışının ardından, şartları tutan kişilerden vize danışmanlığı adı altında binlerce Euro talep ediliyor. Ayrıca, "Ben Yüksel Acil Görüşme" hattını arayanlar, yarım saatlik görüşme için 300 Euro ödüyor.

Almanya güzellemesi yaptığı videlorıyla da sosyal medyada ilgi çekmeye çalışan Yüksel Evsen, "Dileyen herkesi Almanya'ya göç ettiren sistemimiz" ifadelerini kullandığı bir videosunda, "Para kazanmak isteseydim müteahhitlik yapardım, başka şeyler yapabilirdim. Ama insanoğlu hem para kazanmak hem de dua almak hem de güldürmek, gülmek istiyor. 4 yılda yüzlerce aileyi Almanya'ya göç ettirdik." iddiasında bulunuyor. Son olarak göçteyim.com adlı bir site kurduğunu duyuran Yüksel Evsen, bu site ile vize danışmanlığı, okul bulma, iş bulma vadediyor ve Almanya'daki resmi kurumlarla özel anlaşmaları olduğunu ileri sürerek, "Göç etmek isteyen herkesi göç ettirme hedefimiz var." ifadelerini kullanıyor.

FETÖ'cü Yüksel Evsen

UMUT TACİRLİĞİ YAPIYOR

Yüksel Evsen ile ilgili internette tepki dolu onlarca mesaj bulunuyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evsen'in "umut tacirliği" yaptığını dile getiriyor. Bir vatandaş, "Türkiye'de zor durumda olan insanları, Türkiye'den gitmek isteyenleri istismar ediyor. Paralarını çalıyor. yaptığına da danışmanlık diyor." diye yazarken, bir başkası ise, "Göç etmek isteyen büyük bir kitle olduğunu fark etmiş ve bu kitleye Almanya ve göç güzellemesi yapıp hayal satarak maddi çıkar elde etmeye başlamıştIr. Son icraatı ise bir iş arama sitesi kurup üyelik için 100 euro ücret talep etmek. 3 bin kişi kayıt olsa 300 bin Euro. İyi para. Düşünmeden, araştırmadan para yatıranlara geçmiş olsun." paylaşımını yaptı.