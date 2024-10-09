Başkan Erdoğan TBMM’de açıkladı... Ceza infaz hükümleri değişiyor: Neşteri vuracağız | Neler değişecek?

İstanbul Ümraniye'de suç kaydı kabarık olan Yunus Emre Geçti'nin Şeyda Yılmaz isimli polisimizi şehit etmesi, Fatih surlarında Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil'i katletmesi, Narin Güran cinayeti, Beyoğlu'nda bir kadının 2 erkek tarafından taciz edilmesi, Sıla bebeğin ölümü kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu.

Polisimizin şehit edilmesi ve vahşi cinayetler haklı tepkiye yol açmıştır. Kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak gezmesi bizi de rahatsız ediyor. Emniyette ve adalette sıkıntı varsa neşteri vurup çözümü sağlayacağız. İnsanlarımızın sokakta evinde iş yerine hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle yaşamasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

CEZA İNFAZ HÜKÜMLERİ DEĞİŞİYOR

Bazı önemli adımlar atmaya karar verdik. Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız. Milletimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlarca suç kaydı olanlar aramızda serbest dolaşamayacak ve tutuklu yargılanacaklar. Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak. 6 yıldan az ceza alanların cezaevine girmeden hayatını geçirmesi de infiale neden oluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: AA)

Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır. Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak.

Suç işlemeye teşebbüs edecek kişiler her halükarda cezaevine gireceği bilinci ile daha dikkatli olacak. Toplumun kaygılarını gidermek boynumuzun borcudur. Cezasızlık algısını yok etmek boynumuzun borcudur. "