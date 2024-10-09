Tacize ve tecavüze kimyasal hadım! Nasıl uygulanacak? Bakan açıkladı: Yeni bir düzenleme yapılabilir

Özgecan Aslan (Takvim.com.tr | Arşiv) Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda 'Hadım Yönetmeliği' olarak bilinen 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik'in en kritik maddesini durdurdu. DANIŞTAY TANIMLARI NET BULMADI

Danıştay, yönetmeliğin yasal dayanağı olan İnfaz Kanunu'nun 108. maddesindeki "Tıbbi tedaviye tabi tutulma ve tedavi amaçlı programlara katılma yükümlülüğüne" vurgu yaptı. Kararda, yönetmeliğin 7/1. maddesinde "Cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem" ifadesine yer verilerek, kanunda yer almayan bir tanımlamaya gidildiği ve "tıbbi tedavi" kavramından ayrılındığını belirtildi.

Fotoğraf (Takvim.com.tr | Arşiv) AVRUPA'DA GÖNÜLLÜ

Çekya, Danimarka, Estonya, Moldova, Polonya, İsveç ve İspanya, kimyasal hadım yöntemine başvuran Avrupa ülkeleri. Kastrasyon, Finlandiya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde güvenlik tedbiri niteliğinde uygulanıyor. Almanya, İngiltere ve Fransa'da rızaya dayalı gönüllülere yapılıyor. ABD'DE ZORUNLU

ABD'de bazı eyaletlerde cinsel suç faillerine yönelik kastrasyon var. İlk yasal düzenleme California'da 1 Ocak 1997'de yürürlüğe girmiş.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA) İTALYA KİMYASAL HADIMI DEĞERLENDİRECEK

İtalya'da, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin önerisiyle tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik komite oluşturması kararı alındı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yeni güvenlik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Lig Partisi Milletvekili Igor Iezzi'nin sunduğu "komisyon ya da teknik komite kurulması" önerisi kabul edildi. Buna göre Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bu konuda çalışma yapması gerekecek.

Fotoğraf (Takvim.com.tr | Arşiv) KİMYASAL HADIM NEDİR?

Bir kişinin testosteron seviyesini azaltmak için hormon verilmesi "kimyasal hadım" adlandırılıyor. Tedavi olarak değerlendirilen uygulamanın suçlunun rızası dışında yapılmasına insan hakları dernekleri karşı çıkıyor. İlaçla kişinin testosteron hormonu salgılamasının azaltılmasını ve bu yolla cinsel isteğin ortadan kaldırılmasını amaçlanıyor. Testosteron hormon seviyesi yüksek bireyde cinsel aktivite artışı olduğu ve bu durumun saldırganlıkla yakın bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu nedenle testosteron hormonu seviyesi ile işlenen suç arasında bağlantı kuruluyor. Burada kişinin testislerinin cerrahi bir müdahale ile alınması söz konusu değil, cinsel istek tamamen öldürülüyor. Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN