Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Kamuoyunda infiale neden olan olaylar ve "cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi" için önemli hamleler yapılacak.

Konu son olarak AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "kamu vicdanını yaralayan kararlar, cezasızlık algısının" önlenmesi için yapılması düşünülen yasal düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti bu kapsamda neler yapılacağına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı.

Tutuklu kişi görseli (Fotoğraf:AA)

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Cezasızlık algısına neden olan konuların başında çok sayıda suç kaydı bulunanların tutuklanmayıp ortalıkta dolaşması ile 2 yıl ve altında hapis cezasına mahkûm olanların cezaevine girmemeleri oluşturuyor. Bunun için ceza infaz sisteminde köklü değişiklik yapılması planlanıyor.

EN AZ 1 AY CEZAVİNDE KALACAKLAR

Ceza infaz sistemine göre 2 yılın altında hapis cezasına mahkûm olanlar koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevine girmeden tahliye oluyor.

Bu duruma son verilecek. Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak değişiklikle suç işleyen bir kişinin mutlaka cezaevine girmesi sağlanacak. Şu anda üzerinde durulan formüle göre hapis cezasına mahkûm olanların en az bir ay cezaevinde kalmaları düşünülüyor.

Bir ay alt sınır olacağı için alınan cezaya göre hapiste kalma süresi de artacak. Bir aylık hapis cezalarında ise birkaç gün bile olsa cezaevine girilecek.

YANLARINA KAR KALMAYACAK

Ceza infaz sisteminde yapılacak bu değişiklikle, içinde hamile kadının bulunduğu araca yumrukları ile saldıran trafik magandası, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti başta olmak üzere ruhsatsız silah taşıyanlar, trafikte yol kesip sopalarla araçlara saldıranlar, kadınları, çocukları taciz edenlerin yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Bu kişiler mutlaka cezaevine girecek.