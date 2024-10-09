SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Kamuoyunda infiale yol açan olayların ardından, cezasızlık algısını önlemek amacıyla önemli adımlar atılacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Yeni dönemde adli kolluk gücü, emniyet ya da jandarma yerine savcılardan talimat alacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:24 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:32
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamuoyunda infiale neden olan olaylar ve "cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi" için önemli hamleler yapılacak.

Suç işleyen hiç kimse elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşamayacak.

Hamile kadının aracına saldıran trafik magandası en az bir ay hapis yatacak.

Tutuklu kişi görseli (Fotoğraf:AA)Tutuklu kişi görseli (Fotoğraf:AA)

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılış konuşmasında "cezasızlık algısının önlenmesi için" adımlar atılması talimatı verdi.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti bu kapsamda neler yapılacağına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı.

Konu son olarak AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "kamu vicdanını yaralayan kararlar, cezasızlık algısının" önlenmesi için yapılması düşünülen yasal düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Tutuklu kişi görseli (Fotoğraf:AA)Tutuklu kişi görseli (Fotoğraf:AA)

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE
Cezasızlık algısına neden olan konuların başında çok sayıda suç kaydı bulunanların tutuklanmayıp ortalıkta dolaşması ile 2 yıl ve altında hapis cezasına mahkûm olanların cezaevine girmemeleri oluşturuyor. Bunun için ceza infaz sisteminde köklü değişiklik yapılması planlanıyor.

EN AZ 1 AY CEZAVİNDE KALACAKLAR
Ceza infaz sistemine göre 2 yılın altında hapis cezasına mahkûm olanlar koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevine girmeden tahliye oluyor.

Bu duruma son verilecek. Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak değişiklikle suç işleyen bir kişinin mutlaka cezaevine girmesi sağlanacak. Şu anda üzerinde durulan formüle göre hapis cezasına mahkûm olanların en az bir ay cezaevinde kalmaları düşünülüyor.

Bir ay alt sınır olacağı için alınan cezaya göre hapiste kalma süresi de artacak. Bir aylık hapis cezalarında ise birkaç gün bile olsa cezaevine girilecek.

YANLARINA KAR KALMAYACAK
Ceza infaz sisteminde yapılacak bu değişiklikle, içinde hamile kadının bulunduğu araca yumrukları ile saldıran trafik magandası, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti başta olmak üzere ruhsatsız silah taşıyanlar, trafikte yol kesip sopalarla araçlara saldıranlar, kadınları, çocukları taciz edenlerin yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Bu kişiler mutlaka cezaevine girecek.

Hapishane görseli (Fotoğraf: AA)Hapishane görseli (Fotoğraf: AA)


Kamuoyunda infial yaratan suçları işleyenlerin tutuklu yargılanmalarına dönük de ayrı bir düzenleme üzerinde duruluyor.

ADLİ KOLLUK GÜNDEMDE
Sabah'ın haberine göre; Daha etkin soruşturma ve sağlam bir dosya ile hâkim karşısına çıkılabilmesi için adli kolluk sistemine geçilmesi planlanıyor.

Adli kolluk, bir olay ile ilgili soruşturma yürütürken emniyet ya da jandarma yerine savcılardan talimat alacak. Böylece savcı ve kolluk çok daha yakın çalışacağı için deliller hızla toplanacak ve güçlü dosyalar hazırlanacak. Bir kişi serbest bırakıldıktan sonra yeni delil ve görüntülerin ortaya çıkması gibi durumlar en aza inecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Türk Telekom
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Discord ve Telegram’dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama
SON DAKİKA