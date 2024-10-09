İnfaz yasasında değişiklik olacak mı 2024? 9. yargı paketi içeriği ve maddeleri neler? Ceza indirimi, af...

Milyonların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nden (TBMM) gelecek açıklamalarda! Kamuoyunda büyük bir heyecanla beklenen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz hafta Meclis'te görüşülmeye başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un önderliğinde hazırlanan ve birçok düzenlemeyi içeren bu kritik paketin içeriği merak ediliyor.

MYK toplantısının ardından yargı reformu ile ilgili ilgili çalışmaları anlattığını belirten Tunç, hazırlıkları süren yeni yargı reformu paketine ilişkin şu bilgi verdi:

(Takvim Foto Arşiv)

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalarımız var. Milletimizi huzursuz eden suç şebekeleri ile mücadele suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatımız özellikle hem mevzuat noktasındaki ihtiyacı da gidererek önümüzdeki dönemde çok önemli çalışmalarımız var.

1,5 yıl önce başladığımız öngörülebilir ve gecikmeyen adalet sisteminin ve güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak yargı reformunun Strateji belgesi hedefleri bi kamuoyuyla paylaşacak. Ceza adaleti sistemini suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki Etkinliği daha da artırmak ve cezaların caydırıcılığını artırma noktasındaki bir takım hedeflerimiz olacak.