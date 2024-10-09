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İnfaz yasasında değişiklik olacak mı 2024? 9. yargı paketi içeriği ve maddeleri neler? Ceza indirimi, af...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından çalışmalarına hızla devam ediyor. Meclis’in en önemli gündem maddelerinden biri olan ve kamuoyunda “9. Yargı Paketi” olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerinde görüşmeler sürüyor. Peki, 9. Yargı Paketi’yle ilgili son gelişmeler neler? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan konuya dair dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:29 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:29
İnfaz yasasında değişiklik olacak mı 2024? 9. yargı paketi içeriği ve maddeleri neler? Ceza indirimi, af...

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Milyonların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) gelecek açıklamalarda! Kamuoyunda büyük bir heyecanla beklenen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz hafta Meclis'te görüşülmeye başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un önderliğinde hazırlanan ve birçok düzenlemeyi içeren bu kritik paketin içeriği merak ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI!

MYK toplantısının ardından yargı reformu ile ilgili ilgili çalışmaları anlattığını belirten Tunç, hazırlıkları süren yeni yargı reformu paketine ilişkin şu bilgi verdi:

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalarımız var. Milletimizi huzursuz eden suç şebekeleri ile mücadele suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatımız özellikle hem mevzuat noktasındaki ihtiyacı da gidererek önümüzdeki dönemde çok önemli çalışmalarımız var.

1,5 yıl önce başladığımız öngörülebilir ve gecikmeyen adalet sisteminin ve güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak yargı reformunun Strateji belgesi hedefleri bi kamuoyuyla paylaşacak. Ceza adaleti sistemini suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki Etkinliği daha da artırmak ve cezaların caydırıcılığını artırma noktasındaki bir takım hedeflerimiz olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İYİ HAL YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Hukukçularımız, akademisyenlerimiz, uygulayıcımız ve milletvekillerimizle iyi hal indirimin devam edip etmeyeceği özellikle konusunu görüşeceğiz. Cezalarda alt ve üst sınır var. Hakim dosyaya göre sınırlar arasında karar veriyor. Bir de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya geliyoruz. Bunu tekrar gözden geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı, uygulanmaz mı, ceza hukukçularımızla konuşmamız gerekir.

Kasten öldürme, kasten yaralama konusunda özellikle denetimli serbestlik uygulamaların toplumda eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunları dikkate almalıyız. Toplumu suçtan korumalıyız. Ceza hukukunun ve adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HADIM YASASI İÇİN MEVZUAT UYGUN

Cinsel suçlara ilişkin 'Hadım Yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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