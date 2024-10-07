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CHP’li Esenyurt Belediyesi konserinde skandallar bitmiyor! Bebek katili Öcalan sloganları

DEM ve CHP'nin "kent uzlaşısı" adı altında iş birliği yaptığı Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği konserde, yeni skandal ortaya çıktı. PKK sempatizanları bebek katili Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 01:43 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 02:16
CHP’li Esenyurt Belediyesi konserinde skandallar bitmiyor! Bebek katili Öcalan sloganları

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31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEM partiyle kent uzlaşısı adı altında iş birliğine giden CHP, Esenyurt adayını değiştirip DEM'e yakın Ahmet Özer'i açıklamıştı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser (Takvim.com.tr)CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser (Takvim.com.tr)

Bilindiği üzere CHP/DEM'in ortak adayı Ahmet Özer, sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren bir isim.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser (Takvim.com.tr)CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser (Takvim.com.tr)

Söz konusu CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde de Meclis oturumlarında saygı duruşunda durmayıp İstiklal Marşı'nı okumamıştı.

CHPli Esenyurt Belediyesinden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şensese konserCHPli Esenyurt Belediyesinden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şensese konser
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser

CHP-DEM ORTAKLIĞINDA SKANDALLAR BİTMİYOR
Ancak CHP-DEM Parti ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bununla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in de katılması tepki topladı.

Belediye konserinde Öcalan sloganları

KONSERDE ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği konserde, yeni skandal ortaya çıktı.

CHP’li Esenyurt Belediyesi konserinde skandallar bitmiyor: Bebek katili Öcalan sloganları atıldı (Takvim.com.tr)CHP’li Esenyurt Belediyesi konserinde skandallar bitmiyor: Bebek katili Öcalan sloganları atıldı (Takvim.com.tr)

PKK sempatizanları bebek katili Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Terör örgütü sempatizanlarının elleriyle özgürlük işareti yaparak "Biji Apo" sloganları attıkları anlar kameralara yansıdı.

CHP/DEMin kürdistan hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurtta kanton planıCHP/DEMin kürdistan hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurtta kanton planı
CHP/DEM'in 'kürdistan' hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt'ta 'kanton' planı

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