CHP’li Esenyurt Belediyesi konserinde skandallar bitmiyor! Bebek katili Öcalan sloganları

Bilindiği üzere CHP/DEM'in ortak adayı Ahmet Özer, sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren bir isim.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser (Takvim.com.tr)

Söz konusu CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde de Meclis oturumlarında saygı duruşunda durmayıp İstiklal Marşı'nı okumamıştı.

CHP-DEM ORTAKLIĞINDA SKANDALLAR BİTMİYOR

Ancak CHP-DEM Parti ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bununla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in de katılması tepki topladı.

KONSERDE ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği konserde, yeni skandal ortaya çıktı.