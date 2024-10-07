CHP’li Esenyurt Belediyesi konserinde skandallar bitmiyor! Bebek katili Öcalan sloganları

31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEM partiyle kent uzlaşısı adı altında iş birliğine giden CHP, Esenyurt adayını değiştirip DEM'e yakın Ahmet Özer'i açıklamıştı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEM partiyle kent uzlaşısı adı altında iş birliğine giden CHP, Esenyurt adayını değiştirip DEM'e yakın Ahmet Özer'i açıklamıştı.
Bilindiği üzere CHP/DEM'in ortak adayı Ahmet Özer, sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren bir isim.
Söz konusu CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde de Meclis oturumlarında saygı duruşunda durmayıp İstiklal Marşı'nı okumamıştı.
CHP-DEM ORTAKLIĞINDA SKANDALLAR BİTMİYOR
Ancak CHP-DEM Parti ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bununla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in de katılması tepki topladı.
KONSERDE ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği konserde, yeni skandal ortaya çıktı.
PKK sempatizanları bebek katili Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Terör örgütü sempatizanlarının elleriyle özgürlük işareti yaparak "Biji Apo" sloganları attıkları anlar kameralara yansıdı.