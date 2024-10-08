Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet

Türkiye, Fatih Surları'ndaki vahşet ile sarsıldı.
19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.
Türkiye, Fatih Surları'ndaki vahşet ile sarsıldı.
19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.
Cinayetlerin ardından ise kendini surlardan atarak yaşamına son verdi. Çelik'in daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken bu duruma nasıl geldiği ise merak konusu oldu.
Uzman isimler "bu konuda ailelerin üzerine düşen görevler neler?" sorusuna yanıt verdi.
Uzman Psikolog Kerem Gümüş "Çocukların antisosyal davranışlara sürüklenmesi karmaşık faktörün etkileşimiyle gerçekleşir. Aile içindeki şiddet veya ihmal, çocukların duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilirken aşırı otoriter veya aşırı serbest ebeveynlik tarzları empati ve duygusal bağ kurma becerilerini zayıflatıyor. Küçük yaştan olumsuz yetiştirilme davranışlarına maruz kalan çocukların zihninde 'Güçlü olursam dünyada barınabilirim, anca patron olduğumu ispatlayabilirsem dünyada kalırım ya da içimdeki öfke ve nefretin intikamını dünyadan almalıyım" gibi yanlış inanışlar oturur." dedi.
Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Merve Yeşil, ise "Sağlıklı sosyal beceriler, psikolojik sağlamlık ve duygusal zekanın geliştirilmesine yardımcı olmak, destekleyici bir aile yapısı oluşturmak, empati yeteneğini kuvvetlendirmek, duygularını sağlıklı aktarabilmesine alan açmak ve destekleyici eğitim programlarından faydalanmak bu riskleri azaltır." ifadelerini kullandı.
SURLARIN GÜVENLİĞİ GÜNDEMDE
Öte yandan İşlenen bu korkunç cinayet, surların güvenliği bir kez daha gündeme getirdi.
Vahşetin yaşandığı surlara çıkış noktaları ve çevresi görüntüledi.
Metruk ve kontrolsüz olan surlarda 11 yılda 4 vahşi cinayet işlendiği tespit edildi.
2013'te ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi Cankurtaran'da surların dibinde bulunmuştu.
2015'te Fatih'de Servet T. tarihi surlarda tartıştığı arkadaşı tarafından surların içinde öldürüldü.
2018'de Fatih Çatladıkapı bölgesindeki tarihi surlarda yanmış bir ceset bulundu.
Geçen yıl Topkapı'da tarihi surlarda bulunan cesedin sokaklarda yaşayan İhsan Çakmak'a (33) ait olduğu tespit edilmişti.
TAMAMEN KAPATILSIN
Sabah'ın haberine göre; Çevre sakinleri söz konusu surlara zaman zaman madde bağımlılarının, çocukların, gençlerin ve evsizlerin çıktığını dile getiriyor. Vatandaşlar, surlara çıkış noktalarının tamamen kapatılmasını talep ettiklerini ifade ediyor.
Güvenlik uzmanları surların yasak noktalarına sensörler yerleştirilmesi ve sensörlerin uyarı vermesinin ardından konulacak güvenlik kameraları veya güvenlik güçlerinin aracılığıyla surların 24 saat esasına göre izlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Surların kapatıldığı tel örgülerin bazı bölümler koparılmış veya eğilmiş...
"GİRİŞ VAR ÇIKIŞ YOK"
Bazı demir parmaklıklar da kırılmış ve bir insanın rahatlıkla geçeceği boşluklar var. Düşme riski de bulunan bu noktalar için önlem alınmasının şart olduğu belirtiliyor. Bir bölümünde restorasyon çalışması olan Edirnekapı surlarının bazı bölümlerine alüminyum bariyerler konulmuş fakat bir insanın rahatlıkla girebileceği boşluklar var.
Sur restorasyonu için konulan levhanın üzerine yazılan 'Giriş var, Çıkış Yok' yazısı tehlikenin boyutunu tarif eder nitelikte.