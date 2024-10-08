Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet

Fatih Surları'ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Merve Yeşil, ise "Sağlıklı sosyal beceriler, psikolojik sağlamlık ve duygusal zekanın geliştirilmesine yardımcı olmak, destekleyici bir aile yapısı oluşturmak, empati yeteneğini kuvvetlendirmek, duygularını sağlıklı aktarabilmesine alan açmak ve destekleyici eğitim programlarından faydalanmak bu riskleri azaltır." ifadelerini kullandı.

Fatih Surları'ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) SURLARIN GÜVENLİĞİ GÜNDEMDE

Öte yandan İşlenen bu korkunç cinayet, surların güvenliği bir kez daha gündeme getirdi. Vahşetin yaşandığı surlara çıkış noktaları ve çevresi görüntüledi. Metruk ve kontrolsüz olan surlarda 11 yılda 4 vahşi cinayet işlendiği tespit edildi. 2013'te ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi Cankurtaran'da surların dibinde bulunmuştu.

Fatih Surları'ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) 2015'te Fatih'de Servet T. tarihi surlarda tartıştığı arkadaşı tarafından surların içinde öldürüldü. 2018'de Fatih Çatladıkapı bölgesindeki tarihi surlarda yanmış bir ceset bulundu. Geçen yıl Topkapı'da tarihi surlarda bulunan cesedin sokaklarda yaşayan İhsan Çakmak'a (33) ait olduğu tespit edilmişti.

Fatih Surları'ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) TAMAMEN KAPATILSIN

Sabah'ın haberine göre; Çevre sakinleri söz konusu surlara zaman zaman madde bağımlılarının, çocukların, gençlerin ve evsizlerin çıktığını dile getiriyor. Vatandaşlar, surlara çıkış noktalarının tamamen kapatılmasını talep ettiklerini ifade ediyor. Güvenlik uzmanları surların yasak noktalarına sensörler yerleştirilmesi ve sensörlerin uyarı vermesinin ardından konulacak güvenlik kameraları veya güvenlik güçlerinin aracılığıyla surların 24 saat esasına göre izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Surların kapatıldığı tel örgülerin bazı bölümler koparılmış veya eğilmiş...