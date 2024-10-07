CHP’li Esenyurt Belediyesi’nden yeni skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses’e konser

CHP-DEM ORTAKLIĞINDA YENİ SKANDAL! Ancak CHP- DEM Parti ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi 'nde skandallar bununla da kalmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in de katılması tepki topladı.