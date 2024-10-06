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Sur canisi Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı: 'Bu hayattan giderken can almak istiyorum'

Kasaplık yapan Semih Çelik, İkbal Uzuner’i başını kesip surlardan aşağı attı. Ardından Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. Yarım saat önce Ayşenur Halil’i katlettiği anlaşıldı. Caninin 2 yıl önce korku filmlerine benzeyen videosu ortaya çıktı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Sur canisi Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı: ’Bu hayattan giderken can almak istiyorum’

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İSTANBUL'DA kan donduran vahşetin ilk adresi Eyüpsultan'dı. Kasap olan Semih Çelik, önceki gün saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i bıçaklayarak katletti. Ayşenur'un, Çelik'in yeni kız arkadaşı olduğu iddia edildi. Çelik, ardından Fatih'e gitti. Burada eski kız arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i yanına çağırdı. Çelik, genç kızı bıçak zoruyla tarihi surlara çıkardı. Çelik, genç kız İrem'i bıçaklayarak öldürdü. Yetmedi başını kesip surlardan aşağı attı. Çelik, ardından da surlardan atlayarak intihar etti. Acı haberi alıp olay yerine gelen annesi, sinir kirizi geçirdi. Talihsiz İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cansız bedenleri Adli Tip morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan katil Semih Çelik hayatını kaybetti. Genç kız İkbal Uzuner'in cenazesi dün amcası tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. İki genç kızın cenazeleri toprağa verildi. Cinayetleri işledikten sonra intihar eden cani Semih Çelik'in 3 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

"SONUNDA ÖLÜYORUM"

İki genç kızı vahşice katleden Semih Çelik, takıntı haline getirdiği İkbal Uzuner için, geçtiğimiz yıl çektiği videosu ortaya çıktı. Çelik, videoda şu ifadeleri kullandı:

"İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Dün beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim. Bekledim apartmanın altında takip ettim. Beni gördüğünde seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum."

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