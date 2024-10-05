Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. Ayşenur Halil için öğle vakti Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)

Ayşenur Halil'in annesi güçlükle ayakta dururken anne kızının tabutuna sarılarak 'Ne oldu annem' diye ağladı. Ayşenur yakınları da gözyaşı döktü. Cenaze Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.