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Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal ve Ayşenur'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 03:09 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 17:51
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

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Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı.

İkbal Uzuner gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze sırasında İkbal ve Ayşenur'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

İKBAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
4 Ekim akşam saatlerinde Semih Çelik (19), Edirnekapı Surlarında, İkbal Uzuner'i parçalara bölerek öldürmüş daha sonra ise intihar etmişti.

Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

Kan donduran olayın ardından bugün İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)

Cenazeye İkbal'in ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda kişi katıldı.

Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)

Namazın ardından Uzuner'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA) İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)

İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında Ayşenur'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında Ayşenur'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)

AYŞENUR'UN ANNESİ TABUTA SARILARAK AĞLADI
Eyüpsultan'da Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil de bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi.

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. Ayşenur Halil için öğle vakti Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. Ayşenur Halil için öğle vakti Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)

Öğlen namazının kılınmasının ardından Ayşenur'un cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ayşenur'un ailesi, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve çok sayıda kişi katıldı.

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. Ayşenur Halil için öğle vakti Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. Ayşenur Halil için öğle vakti Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)

Ayşenur Halil'in annesi güçlükle ayakta dururken anne kızının tabutuna sarılarak 'Ne oldu annem' diye ağladı. Ayşenur yakınları da gözyaşı döktü. Cenaze Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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