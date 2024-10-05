İstanbul’da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti

Eyüpsultan'da Ayşenur Halil 'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner 'i canice öldüren Semih Çelik 'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.

İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı (İHA)

İKİ GENCİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Kan donduran olay dün İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.