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İstanbul'da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti

Dün İstanbul'da iki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda cani Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu ile haç figürlü obje dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 22:02 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 22:33
İstanbul’da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti

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Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.

Fatih'teki katilin odasından çıkanlar şoke etti!

İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı (İHA) İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı (İHA)

İKİ GENCİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Kan donduran olay dün İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.

İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı (İHA) İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı (İHA)
Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.

İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı (İHA) İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı (İHA)

Öte yandan Çelik'in kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" isimli kitaplar olduğu görüldü. Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.

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