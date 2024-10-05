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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

İstanbul Fatihte’ki tarihi Edirnekapı surları, Türkiye’yi sarsan korkunç bir cinayete tanıklık etti. 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner (17) ve Ayşenur Halil’i ( 18) vahşice öldürdü. Cinayetin ardından surlardan atlayarak intihar eden Çelik’in çevresinde “takıntılı ve tedavi olmayı reddeden “ bir kişilik olarak bilindiği ortaya çıktı. Katilin komşuları caniyi "İnsan sevmeyen, kimseyle diyalog kurmayan, ruhen hastalıklı bir kişilikti" sözleriyle anlattı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 20:04 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 21:44
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice öldüren Semih Çelik’in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

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Fatih'te, mesleğinin kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), sevgilisi İkbal Uzuner(19) ile birlikte Edirnekapı'da surlara çıktı. Çelik bir süre sonra Uzuner'e bıçakla saldırıp öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Başını kesip surlardan aşağı atan Çelik, daha sonra kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Çelik'in olaydan yarım saat önce ise eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşenur Halil'i de Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA) İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA)

Olay, dün 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA) İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA) İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA)

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE EVDE ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vücudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA) İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA)

SABAH muhabirleri Semih Çelik'i yaşadığı mahalledeki sakinlere ve ikamet ettiği binadaki komşularına sordu. Mahalle sakinleri ve komşuları Semih Çelik'i SABAH muhabirlerine anlattı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA) İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu (DHA)

Semih Çelik'in komşuları şunları kaydetti:

"5 YILDIR İKBALE TAKINTILIYDI"

"Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi."

"SOSYAL BİRİ DEĞİLDİ"

"İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhattap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan. Birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti."

"TEDAVİYE DİRENDİ"

"Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti."

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