İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.

Mesleğinin kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), okuldan arkadaşı İkbal Uzuner(19) ile birlikte Edirnekapı'da surlara çıktı. Çelik bir süre sonra Uzuner'e bıçakla saldırıp öldürdükten sonra parçalara ayırdı.

Başını kesip surlardan aşağı atan Çelik, daha sonra kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Çelik'in olaydan yarım saat önce ise sevgilisi olduğu öğrenilen Ayşenur Halil'i de Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Çelik'in babası Çelik'in daha önceden 5 defa hastaneye yattığı, psikolojik problemleri olduğunu ifade etti.

KAN DONDURAN VİDEO: KALBİNİ ÇIKARMAK İSTİYORUM

Çelik'in İkbal Uzuner'i defalarca kez rahatsız ettiği ortaya çıkmıştı.

Ekol TV'nin haberine göre; Semih Çelik'in dün katlettiği İkbal Uzuner için geçen yıl bir video çektiği ortaya çıktı.

Videoda Çelik'in şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduğun korkuların için özür diliyorum. Bunun için senden çok özür dilerim. Ama güzeldi benim her şey korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak.

Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum.

Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını...

Bekledim. Apartmanın altında bekledim, takip ettim. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey! Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Canlı bir insan olarak… O yüzden tek başıma gidiyorum hiç kimseyi öldürmeden…"