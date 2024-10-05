Özgür Özel’in normalleşme adımları: Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkarım

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ RAHATSIZ OLDU Gerilim siyasetini benimseyen ve her fırsatta devlet kurumlarını çeşitli iftiralarla hedef alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, milletin iradesi ile Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta karşılanmasını hazmedemedi.

ÖZEL KARŞILAMA SONRASI KONUŞTU: DEVLETİN BAŞINI KARŞILADIK Özel karşılamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Meclis'in açmakla görevli kişiyi 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşırılacak bir şey yok." dedi.

AYAĞA KALKTILAR AMA ALKIŞLAMALDILAR Başkan Erdoğan'ın meclise girdiği anlarda CHP ayağa kalktı ancak alkışlamaya katılmadı. Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li vekiller Meclis'e gelmedi. DEM Parti ise milli iradeye saygısızlığını sürdürerek ayağa kalkmadı.

Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılayan vekillere tepki gösteren Kılıçdaroğlu ayağa kalkmayan vekilleri ise tebrik ederek Özel yönetimini eleştirdi. Kılıçdaroğlu gibi muhalif medyada CHP'li bazı isimler Özel'i hedef aldı.

ÖZEL'DEN YANIT: YİNE AYAĞA KALKARIM

Özgür Özel eleştirilere yanıt vererek Başkan Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkacaklarını söyledi.

Özgür Özel (AA)

CHP yandaşı Medyascope'a konuşan Özel, "Normalleşmenin bizden çok şeytanlaştırılanlara faydası var. Benim anlatmaya çalıştığım mevzunun özü bu. Tayyip Bey orada otururken ben son 6 sene oturdum orada kalkmadım. Ama kimse gelip bana madalya takmadı. Ayağa kalktım buna da madalya takmadılar." dedi.

Özel şunları söyledi:

"Ama o ayağa kalkmayı gitsinler bugüne kadar CHP'ye hiç oy vermemiş AK Partili MHP'li seçmene bir sorsun hatta CHP'lilere sorsun. Bir daha geldiğinde bir daha ayağa kalkacağım bir daha kalkacağız."