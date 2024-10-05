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Özgür Özel'in normalleşme adımları: Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkarım

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde TBMM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamayan CHP yeni yasama yılının açılışında Başkan Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Karşılama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cephesi Özgür Özel'i hedef aldı. Eleştirilere yanıt veren Özgür Özel, "Bir daha geldiğinde bir daha ayağa kalkacağım bir daha kalkacağız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 10:51 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 11:09
Özgür Özel’in normalleşme adımları: Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkarım

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabulüyle başlayan daha sonrasında CHP Genel Merkezi'ne yapılan iade-i ziyaretle devam eden siyasetteki pozitif iklim son olarak Başkan Erdoğan'ın Meclis'te ayakta karşılanmasıyla yeniden gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde TBMM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamayan CHP 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Başkan Erdoğan TBMM'ye geldiğinde CHP'li vekiller ayakta karşıladı (AA)Başkan Erdoğan TBMM'ye geldiğinde CHP'li vekiller ayakta karşıladı (AA)

Karşılama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li vekillere talimat vermesiyle gerçekleşti.

Özgür Özel'den CHP'li vekillere giden talimat (X)Özgür Özel'den CHP'li vekillere giden talimat (X)

AYAĞA KALKTILAR AMA ALKIŞLAMALDILAR
Başkan Erdoğan'ın meclise girdiği anlarda CHP ayağa kalktı ancak alkışlamaya katılmadı. Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li vekiller Meclis'e gelmedi. DEM Parti ise milli iradeye saygısızlığını sürdürerek ayağa kalkmadı.

DEM ayağa kalkmadı. CHP grubu ise ayağa kalktı ancak alkışlamadı.DEM ayağa kalkmadı. CHP grubu ise ayağa kalktı ancak alkışlamadı.

ÖZEL KARŞILAMA SONRASI KONUŞTU: DEVLETİN BAŞINI KARŞILADIK
Özel karşılamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Meclis'in açmakla görevli kişiyi 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşırılacak bir şey yok." dedi.

CHPden normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMMye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özelden talimat | DEM yine aynı!CHPden normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMMye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özelden talimat | DEM yine aynı!
CHP'den normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMM'ye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özel'den talimat | DEM yine aynı!

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ RAHATSIZ OLDU
Gerilim siyasetini benimseyen ve her fırsatta devlet kurumlarını çeşitli iftiralarla hedef alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, milletin iradesi ile Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta karşılanmasını hazmedemedi.

Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılayan vekillere tepki gösteren Kılıçdaroğlu ayağa kalkmayan vekilleri ise tebrik ederek Özel yönetimini eleştirdi. Kılıçdaroğlu gibi muhalif medyada CHP'li bazı isimler Özel'i hedef aldı.

ÖZEL'DEN YANIT: YİNE AYAĞA KALKARIM
Özgür Özel eleştirilere yanıt vererek Başkan Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkacaklarını söyledi.

Özgür Özel (AA)Özgür Özel (AA)

CHP yandaşı Medyascope'a konuşan Özel, "Normalleşmenin bizden çok şeytanlaştırılanlara faydası var. Benim anlatmaya çalıştığım mevzunun özü bu. Tayyip Bey orada otururken ben son 6 sene oturdum orada kalkmadım. Ama kimse gelip bana madalya takmadı. Ayağa kalktım buna da madalya takmadılar." dedi.

Özel şunları söyledi:

"Ama o ayağa kalkmayı gitsinler bugüne kadar CHP'ye hiç oy vermemiş AK Partili MHP'li seçmene bir sorsun hatta CHP'lilere sorsun. Bir daha geldiğinde bir daha ayağa kalkacağım bir daha kalkacağız."

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