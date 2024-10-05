Fenomen öğretmenlere yasak geliyor: Artık özel ders veremeyecekler

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TBMM Genel Kurulu öğretmenlik yasa teklifi kapsamında özel ders veren veya bu konuda yönlendirmelerde bulunan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulama kararı aldı. Bu düzenleme eğitimcilerin menfaat karşılığı ders verme faaliyetlerini yasaklayarak eğitim sistemindeki adaleti artırmayı hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Fenomen öğretmenlere ceza yağıyor Açıklanan yasa teklifiyle beraber fenomen öğretmenler için de yeni önlemler devreye giriyor. Öğrencilerin ses veya görüntülerinin izinsiz paylaşılması durumunda öğretmenlere kınama cezası verilecek. Böylece eğitim süreçlerinde öğrencileri araç olarak kullanan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.