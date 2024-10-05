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Fenomen öğretmenlere yasak geliyor: Artık özel ders veremeyecekler

TBMM Genel Kurulu öğretmenlik yasa teklifine yönelik üç yeni maddeyi kabul ederek eğitim alanında önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeler özel ders veren öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygularken, sosyal medya fenomeni olan öğretmenler için de sıkı yaptırımların yolda olduğu ifade edildi. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 12:34 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 12:37
Fenomen öğretmenlere yasak geliyor: Artık özel ders veremeyecekler

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TBMM Genel Kurulu öğretmenlik yasa teklifi kapsamında özel ders veren veya bu konuda yönlendirmelerde bulunan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulama kararı aldı. Bu düzenleme eğitimcilerin menfaat karşılığı ders verme faaliyetlerini yasaklayarak eğitim sistemindeki adaleti artırmayı hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fenomen öğretmenlere ceza yağıyor

Açıklanan yasa teklifiyle beraber fenomen öğretmenler için de yeni önlemler devreye giriyor. Öğrencilerin ses veya görüntülerinin izinsiz paylaşılması durumunda öğretmenlere kınama cezası verilecek. Böylece eğitim süreçlerinde öğrencileri araç olarak kullanan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Olumsuz örnek teşkil edecek davranışlar yasak

Öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz ve davranışlarda bulunan öğretmenlere de yaptırımlar uygulanacak. Sokak ağzı veya argo dil kullanımı eğitim ortamlarında yasaklanırken bu tür davranışlar sergileyen öğretmenler aylıktan kesme cezasıyla karşılaşacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uyuşturucu ve tacize taviz yok

Yeni yasa teklifi uyuşturucu ve cinsel dokunulmazlık suçlarından mahkûm olan öğretmenlerin görevine son verecek düzenlemeleri içeriyor. Bu önlemler eğitimdeki disiplinin artırılması ve öğretmenlerin etik bir şekilde görev yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

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