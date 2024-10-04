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Başkan Erdoğan cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namazın arından Adana'ya geçerek Şakir Paşa Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2024'e katılacak.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 14:23 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 14:28
Başkan Erdoğan cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi’nde kıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Bakırköy'deki camiye geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2024'e katılması bekleniyor.

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