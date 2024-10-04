AK Parti'den erken seçim açıklaması: "Böyle bir gündemimiz yok" | Türkiye buluşmalarının finali yarın: Başkan Erdoğan da katılacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de Kandemir, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milletin hiç gündeminde olmayan bir meseleyi eğer siyasetçi tekrar tekrar gündeme taşıyorsa hem motivasyonu bambaşkadır hem de hiçbir anlamı yoktur. Bizim hiç böyle bir tartışmamız yok, böyle bir gündemimiz yok. Milletimiz nihayetinde Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye bir yetki vermiştir. Bu yetkiyi de sonuna kadar kullanmak niyetindeyiz. Ülkemizin hem bölgesel hem kendi içerisinde sorunları var. Bu sorunları çözmemiz lazım. Gereksiz tartışmalarla siyasette suyu bulandırmanın hiçbir anlamı yok. Biz CHP Genel Başkanı'nın bu gereksiz tartışmaları bırakıp varsa Türkiye'ye, Türkiye'nin meselelerine dair söyleyecek sözü, onları kürsülerde söylemesini arzu ederiz ve bekleriz." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Genel seçim sonrası Türkiye genelinde 41 ilde il başkanımızı değiştirdik, 547 ilçede de ilçe başkanımızı değiştirdik. Dolayısıyla halihazırda AK Parti zaten kendi olağan süreci içerisinde kadrolarına ihtiyaç duyduğu değişikliği yapan bir siyasi hareket" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA) Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Kandemir, terör devleti İsrail'in Filistin'de soykırım uygularken şimdi de Lübnan'a saldırdığını söyledi. Kandemir, "Dolayısıyla çatışmalar adeta yavaş yavaş bizim sınırımıza doğru gelmekte ve bu İsrail saldırganlığının ülkemize yaklaştığı bir dönemde, bölgemizde gerilim yükselirken partimizin, teşkilatımızın sorumluluğunun arttığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. AK Parti'den erken seçim açıklaması! Kandemir, şöyle konuştu: "Türkiye'yi bu ateş çemberinden uzak tutacak ekibin Cumhur İttifakı kadroları olduğuna, tecrübeleriyle birikimiyle, vizyonuyla Cumhur İttifakı kadrolarının bu yaklaşmakta olan bölgenin içine düştüğü çatışmayı, dünyanın içine düştüğü maalesef ahlak erozyonuyla baş edebilecek, bu konuda dünyaya, Türkiye'ye söz söyleyebilecek kadrolar olduğuna inanıyoruz. Bakış açımızı yaklaşan 8. Olağan Kongre sürecimizi de aslında buradan ilham alarak başka bir anlam yükleyerek değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sadece Türkiye içerisinde sahada siyaset yapan ve milletle kucaklaşan kadrolar kadar, dünyayı tanıyan, yaklaşmakta olan tehlikeleri gören, Türkiye'nin vizyonunu, özgürlük anlayışını ekonomik refahıyla ilgili iddiasını bizim Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz ufkunu, paylaşabilecek arkadaşlarımızdan oluşacak kadroların teşekkülü olarak, kadrolarımızın gözden geçirilip belli yerlerde kadrolarımıza yeni arkadaşlarımızın daveti olarak görüyoruz." AK Parti'nin çok seçici bir şekilde kadrolarını oluşturan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Kandemir, sandıkta milletin kendine söylediklerini de titizlikle ele aldıklarını belirtti.