MSB’den net mesaj: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz!

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı , Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye Irak ve Suriye'de imza attığı başarılı operasyonlarda terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı.

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ" MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, terör koridoruna izin verilmeyeceğinin vurgusu yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."