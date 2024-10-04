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MSB'den net mesaj: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mehmetçiğin operasyon görüntüleri paylaşılırken, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:59
MSB’den net mesaj: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz!

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Türkiye Irak ve Suriye'de imza attığı başarılı operasyonlarda terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"
MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, terör koridoruna izin verilmeyeceğinin vurgusu yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

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