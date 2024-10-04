MSB’den net mesaj: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz!

Türkiye Irak ve Suriye'de imza attığı başarılı operasyonlarda terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"
MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, terör koridoruna izin verilmeyeceğinin vurgusu yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."