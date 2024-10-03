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Yargıda 28 Şubat vesayetine geçit yok! Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş'e hapis talebi

Başörtülü hakimi "Laikliğe aykırı" diyerek reddeden avukat Alperen Demirdiş ile ilgili soruşturma başlatıldı. 28 Şubat günlerini anımsatan bu olay sonrası avukat hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezası istendi. Geçtiğimiz ay da diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, başörtülü olduğu gerekçesiyle kongreye alınmamış, TSYD üyesinin başörtülü eşi tesis havuzuna sokulmamıştı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:37 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:40
Yargıda 28 Şubat vesayetine geçit yok! Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş’e hapis talebi

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Türkiye son zamanlarda 28 Şubat'ın karanlık yüzünü anımsatan skandal olaylara şahitlik ediyor.

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, başörtülü olduğu gerekçesiyle 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne alınmadı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde de benzer bir durum yaşandı.

TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle tesis havuzuna alınmadı.

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Dernek başkanı Oğuz Tongsir "Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli" diyerek 28 Şubat diktası estirdi.

Alperen Demirdiş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Alperen Demirdiş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

BAŞÖRTÜLÜ HAKİME 'LAİKLİK' MASKELİ REDD-İ HAKİM TALEBİ

Geçtiğimiz mayıs ayında ise avukat Alperen Demirdiş, duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulundu.

Gelişme üzerine Bakanlık harekete geçti.

Başörtülü hakimi "laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle reddeden avukatla ilgili hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından dava açıldı.


"DİNİ SİMGELERLE GÖREV YAPAN MAHKEME BAŞKANI VE ÜYESİNİ REDDEDİYORUM"

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mayıs'ta görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Avukatın başörtülü olduğu gerekçesiyle reddettiği hakim (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Avukatın başörtülü olduğu gerekçesiyle reddettiği hakim (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

Demirdiş'in, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunduğu aktarılan iddianamede, hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22 ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı belirtildi.

2 AYRI SUÇTAN HAPİS CEZASI TALEBİ

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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