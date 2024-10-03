Yargıda 28 Şubat vesayetine geçit yok! Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş’e hapis talebi

Türkiye son zamanlarda 28 Şubat'ın karanlık yüzünü anımsatan skandal olaylara şahitlik ediyor. Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, başörtülü olduğu gerekçesiyle 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne alınmadı.

Dernek başkanı Oğuz Tongsir "Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli" diyerek 28 Şubat diktası estirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde de benzer bir durum yaşandı.

Alperen Demirdiş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)



BAŞÖRTÜLÜ HAKİME 'LAİKLİK' MASKELİ REDD-İ HAKİM TALEBİ



Geçtiğimiz mayıs ayında ise avukat Alperen Demirdiş, duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulundu.



Gelişme üzerine Bakanlık harekete geçti.



Başörtülü hakimi "laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle reddeden avukatla ilgili hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından dava açıldı.



"DİNİ SİMGELERLE GÖREV YAPAN MAHKEME BAŞKANI VE ÜYESİNİ REDDEDİYORUM"



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mayıs'ta görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.