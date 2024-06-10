Ankara'da 14 Mayıs'ta görülen bir duruşmada başörtülü hakimi reddeden uyuşturucu sanığı avukatı hakkında Adalet Bakanlığınca izin verilerek soruşturma açıldı.
BAŞÖRTÜSÜ YÜZÜNDEN REDD-İ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU
Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Ufuk A. ve Serdar B., 14 Mayıs'ta 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıkmış, Sanık Serdar B.'nin avukatı Alperen Demirdiş, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunmuştu.
'LAİKLİĞE AYKIRI' DEDİ
Duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu duruşmasında sanık avukatı Alperen Demirdiş, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olması sebebiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme başkanıysa reddi hakim talebi doğrultusunda savunma almayarak yargılamayı durdurmuştu. Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaparak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Demirdiş hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etmişti.
"YASAL BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR"
Konuya ilişkin Başsavcılığa sunulan dilekçede, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hatırlatılarak, "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir' ve 'kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz'. Yürürlükte olan kanunlarda ve Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde kamu kurumlarında ve bir kamu kurumu olan adliyelerde başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır" denildi.
"BAŞÖRTÜSÜ TAKAN KADINLARA YAPILAN BU HAREKET KABUL EDİLEMEZ"
Avukat Demirdiş'in reddi hakim talebinin, din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Avukat Alperen Demirdiş'in pek çok kişinin önünde inancının gereği ve bir yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" ifadeleri yer almıştı.
"AVUKATA DİSİPLİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI TALEP EDİLDİ"
Öte yandan, Ankara Barosu Başkanlığı'na sunulan dilekçede, "Avukat Alperen Demirdiş hakkında bu davranışı ve avukatlık mesleğine yakışmayan duruşmadaki hal ve tavırları sebebiyle disiplin işlemlerinin yapılması hususunda gereğinin takdir ve ifası Baro Başkanlığı'nızdan rica olunur" ifadeleri yer almıştı.