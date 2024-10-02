PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine alıyor

Başkan Erdoğan,”Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır” diyerek uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine alıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi:

Bu Meclis, 104 yıllık tarihi boyunca şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Meclis'imizin yeni anayasa için daha fazla gayret göstereceğine inancımız tamdır.

Ne yazık ki bütün bölgeyi ateşe atmaya çalışan İsrail, dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almıyor. İnsanlık adına utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek vermeye, finansal veya askeri destek sağlamaya devam ediyor. Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak. Bugün içim kan ağlayarak söylüyorum. 42 bin kardeşimiz canlı yayınlarda alçakça şehit edildi.

Başkan Erdoğan uyardı: İsrailin gözü Türkiyede! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mevud planıBaşkan Erdoğan uyardı: İsrailin gözü Türkiyede! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mevud planı
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail'in gözü Türkiye'de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev'ud planı

Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli işgal şebekesi var. Böyle bir katliam şebekesi karşısında zerre vicdan taşıyan kimse sessiz kalamaz.

Başkan Erdoğandan TBMMde uyardı: İsrail gözünü Türkiyeye dikecek!Başkan Erdoğandan TBMMde uyardı: İsrail gözünü Türkiyeye dikecek!
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de uyardı: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!

Erdoğan, "Bu katliamlara sessiz kalanlar, yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. İsrail'in saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa karşı durmayı sürdüreceğiz" dedi.

FİLİSTİN'İ TANIYIN
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile Külliye'de bir araya geldi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Barışı sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ifade ediyor. Filistin'i tanıyın" dedi.

Başkan Erdoğandan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM’in gözdesi terör devleti
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali sonrası İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Dusan Tadic Avrupa’nın en skorer kanat oyuncusu oldu!
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti
İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı! Başkent Tel Aviv’de büyük füze çukuru oluştu
TAKVİM Mourinho’nun şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına aldı!
Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? O ülke kara donanmasıyla resmen ezdi geçti! 0,2269 güç endeksiyle...
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
SON DAKİKA