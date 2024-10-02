Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi:



Bu Meclis, 104 yıllık tarihi boyunca şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Meclis'imizin yeni anayasa için daha fazla gayret göstereceğine inancımız tamdır.



Ne yazık ki bütün bölgeyi ateşe atmaya çalışan İsrail, dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almıyor. İnsanlık adına utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek vermeye, finansal veya askeri destek sağlamaya devam ediyor. Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak. Bugün içim kan ağlayarak söylüyorum. 42 bin kardeşimiz canlı yayınlarda alçakça şehit edildi.

Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli işgal şebekesi var. Böyle bir katliam şebekesi karşısında zerre vicdan taşıyan kimse sessiz kalamaz.

Erdoğan, "Bu katliamlara sessiz kalanlar, yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. İsrail'in saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa karşı durmayı sürdüreceğiz" dedi.



FİLİSTİN'İ TANIYIN

Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile Külliye'de bir araya geldi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Barışı sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ifade ediyor. Filistin'i tanıyın" dedi.