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İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe etkisiz hale getirilir mi? Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?

İran'ın düzenlediği füze saldırıları, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini bir kez daha test etti. Savunma sisteminin, atılan roketlerin büyük bir bölümünü etkisiz hale getirdiği ve ülkenin kritik noktalarını korumaya devam ettiği bildirildi. Ancak uzmanlar, saldırıların sayısının artması durumunda sistemin kapasitesinin zorlanabileceğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:33
İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe etkisiz hale getirilir mi? Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?

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İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze saldırılarının ardından, İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe tekrar gündeme geldi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarının Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde sirenlerin çalmasına neden olduğu belirtildi. Vatandaşlara, güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri ve korunaklı alanlarda kalmaları tavsiye edildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🚀 Demir Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır?

Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemi olup, kısa menzilli roketleri ve top mermilerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu sistem, İsrail'in Rafael Advanced Defense Systems şirketi ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiştir. 2011 yılında hizmete giren sistem, Gazze ve Batı Şeria gibi bölgeden gelebilecek saldırılara karşı sivil yerleşimleri korumak amacıyla kullanılmaktadır.

🛡️ Demir Kubbe Nasıl Çalışıyor?

Demir Kubbe'nin çalışma prensibi oldukça karmaşıktır. Üç ana bileşenden oluşur:

Tespit ve İzleme Radarı: Roketleri tespit eder ve güzergahını belirler.

Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): Fırlatılan roketin tehlike yaratıp yaratmayacağını hesaplar ve müdahale kararını alır.

Füze Fırlatma Birimi: Karşı roketler fırlatılır ve düşman roketini havada imha eder.

📊 Başarı Oranı

Demir Kubbe, fırlatılan roketlerin %90'ını başarıyla etkisiz hale getirme oranına sahiptir. İsrail yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, son 10 yılda 2500'den fazla roketi durdurmayı başarmıştır.

💵 Maliyet

Her batarya için $50 milyon; ateşleme $100,000–150,000. Ancak, başarılı müdahale oranı ve sivil kayıpları önlemesi sayesinde bu maliyetin İsrail için kabul edilebilir olduğu düşünülmektedir.

🔍 Demir Kubbe'nin Zaafları Var mı?

İran gibi ülkeler, Demir Kubbe'yi etkisiz hale getirmek için daha fazla sayıda roket fırlatarak sistemi zorlamaya çalışıyorlar. Ayrıca, bu sistem sadece alçak irtifa roketleri için etkili olduğundan, daha uzun menzilli ve yüksek irtifa füzelerine karşı etkinliği sınırlı olabilir.

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