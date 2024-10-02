İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe etkisiz hale getirilir mi? Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze saldırılarının ardından, İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe tekrar gündeme geldi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarının Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde sirenlerin çalmasına neden olduğu belirtildi. Vatandaşlara, güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri ve korunaklı alanlarda kalmaları tavsiye edildi.

Fotoğraflar: AA

🚀 Demir Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır?

Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemi olup, kısa menzilli roketleri ve top mermilerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu sistem, İsrail'in Rafael Advanced Defense Systems şirketi ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiştir. 2011 yılında hizmete giren sistem, Gazze ve Batı Şeria gibi bölgeden gelebilecek saldırılara karşı sivil yerleşimleri korumak amacıyla kullanılmaktadır.