İran’dan meşru müdafaa savunması! Tahran’da halk sokaklara döküldü

Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi.

İran'ın başkenti Tahran'da toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. (AA)

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülendi. (AA)

BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Öte yandan İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı.