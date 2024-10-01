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İran'dan meşru müdafaa savunması! Tahran'da halk sokaklara döküldü

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti. Öte yandan İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 04:10 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 04:10
İran’dan meşru müdafaa savunması! Tahran’da halk sokaklara döküldü

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İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti.

İran'dan meşru müdafaa savunması

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılar Batı Şeria'nın Ramallah kentinden görüntülendi. (AA)İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılar Batı Şeria'nın Ramallah kentinden görüntülendi. (AA)

Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.

İNTİKAM SALDIRISI
Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.

Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı. Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. (AA)İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı. Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. (AA)

Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.

"İRAN HIZLI, KARARLI VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ CEVAP VERİR"
İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. (AA)İran'ın başkenti Tahran'da toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. (AA)

Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülendi. (AA)İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülendi. (AA)

BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ
Öte yandan İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı.

İran'ın başkenti Tahran'da toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. (AA)İran'ın başkenti Tahran'da toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. (AA)

Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.

Meydanda toplanan, İran, Filistin, Lübnan bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dev posterinin önüne çiçekler bıraktı ve birbirlerine tatlılar ikram etti.

Meydanda havai fişek gösterisi de yapıldı.

Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.

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