Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

HANGİ KONULAR MASADA? Ankara'da bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

ANKARA'DA BİR İLK Türkiye ve Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde, Stubb'un cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki durumla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb (AA)

STUBB, TÜRKİYE'NİN NATO ÜYESİ VE AB ORTAĞI OLARAK ÖNEMİNİ VURGULADI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, "Türkiye'nin NATO ittifakının bir üyesi olmasının ve AB ile iyi bir ortaklığının bulunmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Stubb, Gazze'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci gibi konularda AA muhabirine konuştu.

Türkiye'nin AB süreci ve Finlandiya'nın bu konuya yönelik tutumuna ilişkin Stubb, Türkiye'nin dış politikasının "çok yönlü" olduğunu vurguladı. Stubb, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı, NATO gibi üyeliklerine dikkati çekerek, Ankara'nın aynı zamanda AB ile yakın bir ortaklığa sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'nin uluslararası örgütlerle ilişkisine dair, "Dünyada farklı alanlarda Türkiye'den daha fazla (uluslararası) üyeliğe sahip bir ülke olduğunu sanmıyorum." dedi.