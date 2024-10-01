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Başkan Erdoğan'dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan Stubb'u Külliye'de resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Stubb ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. Filistin'i tanıma çağrımızı yineliyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 00:49 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 19:33
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Stubb, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle 2 Ekim'e kadar sürecek bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

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İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Stubb ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan ve Stubb, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıyor.

Erdoğan'ın öne çıkan başlıklar şöyle:

Dostluk bağına NATO üyeliği eklenerek iş birliğimiz gelişiyor.

İkili ticaret hacmimiz 2,2 milyar dolara ulaştı, hedefimiz ise 5 milyar.

Gazze ve Lübnan'daki son durum ve AB ilişkilerini değerlendirdik. Ukrayna'daki yıkım son bulmalı. Savaşın ancak diplomasi ile sona ereceğini tekrarlıyorum.

FİLİSTİN ÇAĞRISI
Gazze'de adil ve kalıcı ateşkes olmalı. Uluslararası toplum Filistin Devleti'ni tanımalıdır. Bu süreçte Lübnan'ın da yanında olmamız gerekiyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan Stubb'u resmi törenle karşıladı!

Stubb'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)

Başkan Erdoğan, Stubb'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stubb'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)

TÜRKÇE SELAMLADI
Stubb, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)

Erdoğan ve Stubb, merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. (AA)

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile Görüştü!

HANGİ KONULAR MASADA?
Ankara'da bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb (REUTERS)Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb (REUTERS)

ANKARA'DA BİR İLK
Türkiye ve Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde, Stubb'un cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki durumla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb (AA)Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb (AA)

STUBB, TÜRKİYE'NİN NATO ÜYESİ VE AB ORTAĞI OLARAK ÖNEMİNİ VURGULADI
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, "Türkiye'nin NATO ittifakının bir üyesi olmasının ve AB ile iyi bir ortaklığının bulunmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Stubb, Gazze'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci gibi konularda AA muhabirine konuştu.

Türkiye'nin AB süreci ve Finlandiya'nın bu konuya yönelik tutumuna ilişkin Stubb, Türkiye'nin dış politikasının "çok yönlü" olduğunu vurguladı. Stubb, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı, NATO gibi üyeliklerine dikkati çekerek, Ankara'nın aynı zamanda AB ile yakın bir ortaklığa sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'nin uluslararası örgütlerle ilişkisine dair, "Dünyada farklı alanlarda Türkiye'den daha fazla (uluslararası) üyeliğe sahip bir ülke olduğunu sanmıyorum." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb (AA)Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb (AA)

Görevinin kapsamını hatırlatırken dış politika yaptığını ancak AB politikası yapmadığını söyleyen Stubb, Türkiye'nin AB sürecinin ayrı bir konu olduğuna işaret ederek, "Şu anda anladığım kadarıyla görüşmeler Gümrük Birliği ve adım adım bir entegrasyon süreci hakkında." diye konuştu.

Stubb, bu sürecin eskiden "oldukça hukuksal" olduğunu belirterek, mevcut siyasi güvenlik durumlarının göz önünde bulundurulmasıyla genişleme meselesine farklı bir bakış açısıyla bakılmaya başlanacağını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN NATO ÜYESİ VE AB İLE İYİ ORTAK OLMASI ÖNEMLİ"
Stubb, "esnek entegrasyona" odaklı uluslararası ilişkiler alanında doktora yaptığını anımsatarak, bunun herkesin aynı anda her şeyi yapmak zorunda olmadığı anlamına geldiğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nde 6 kurucu devletin olduğu dönemle 35 üyenin bulunduğu zamanın doğasının tamamen farklı olduğuna işaret eden Stubb, "Tüm bunların nasıl bir sonuca ulaşacağına dair şu anda peşin hüküm vermek istemiyorum. Türkiye'nin NATO ittifakının bir üyesi olmasının ve AB ile iyi bir ortaklığının bulunmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FİNLANDİYA, TOPRAKLARINA NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR"
Stubb, NATO'nun Finlandiya topraklarına nükleer silah konuşlandırıp konuşlandırmayacağına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hayır. Kimse nükleer silah almamızı önermiyor ya da tavsiye etmiyor. Stratejik olarak bu mantıklı değil. Bununla birlikte İttifak'ın parçasıyız. İttifak içerisindeki en büyük nükleer güç ABD, ardından İngiltere ve Fransa geliyor. 6 ülke topraklarına nükleer silah konuşlandırdı ancak Finlandiya, topraklarına nükleer silah konuşlandırmayı düşünmüyor. Nükleer planlamanın ve tatbikatların parçasıyız ancak Finlandiya topraklarına nükleer silah konuşlandırılması gibi bir durum olacağını düşünmüyorum."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb (AA)Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb (AA)

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI
Stubb, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımama nedeninin Finlandiya ile İsrail arasındaki silah ticareti ilişkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu yanıtlarken şunları kaydetti:

"Hayır. Finlandiya, iki devletli çözümü destekliyor. İsrail veya Filistin destekçisi değiliz. Barış destekçiyiz. Bize göre iki devletli çözüm, gerçek bir siyasi sürecin ve barışın olması gerektiği ve bunun uluslararası hukuka dayanması gerektiği anlamına geliyor. Mesele, Filistin'i tanıyıp tanımayacağımız değil çünkü tanıyacağız, eğer diğer devletin de otomatikman tanınmasını gerektiren iki devletli çözüm desteklenirse."

Şu anda bölgedeki gerilimin çok yüksek olduğunu hatırlatan Stubb, barış süreci için doğru zamanın ne vakit geleceğini bilmediğini söyledi. Stubb, Filistin devletini tanımamaları ve İsrail ile silah ticareti yapmaları arasında bağ olmadığını vurguladı.

FİNLANDİYA'DA SABOTE EDİLEN DOĞAL GAZ BORU HATTI
Finlandiya ve Estonya arasındaki doğal gaz boru hattına geçen yıl sabotaj düzenlendiği iddiasına ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Stubb, Çin bandıralı bir geminin gaz hattını söktüğünü, Çinli yetkililerle görüşmelerin ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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