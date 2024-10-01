Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Stubb, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle 2 Ekim'e kadar sürecek bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Stubb ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Erdoğan ve Stubb, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıyor.
Erdoğan'ın öne çıkan başlıklar şöyle:
Dostluk bağına NATO üyeliği eklenerek iş birliğimiz gelişiyor.
İkili ticaret hacmimiz 2,2 milyar dolara ulaştı, hedefimiz ise 5 milyar.
Gazze ve Lübnan'daki son durum ve AB ilişkilerini değerlendirdik. Ukrayna'daki yıkım son bulmalı. Savaşın ancak diplomasi ile sona ereceğini tekrarlıyorum.
FİLİSTİN ÇAĞRISI
Gazze'de adil ve kalıcı ateşkes olmalı. Uluslararası toplum Filistin Devleti'ni tanımalıdır. Bu süreçte Lübnan'ın da yanında olmamız gerekiyor.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı.
Stubb'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Stubb'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stubb'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.