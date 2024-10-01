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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan' açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden

İsrail, Gazze'den sonra Lübnan'ı işgale başladı. Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" denildi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:30 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:40
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi sonrası Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Bakanlık, hava ve deniz yolu ile tahliye planlaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türklerin tahliyesine ilişkin yapılan açıklama (X)Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türklerin tahliyesine ilişkin yapılan açıklama (X)

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi" tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

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Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.

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