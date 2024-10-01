İsrailli yerleşim hareketi Uri Tzafon’dan Lübnan’da ilhak reklamı! Köylere İbranice isim 80 bin dolara ev

İsrail Lübnan'da hava ve kara saldırılarına devam ediyor, Reuters

İSRAİLLİ GRUPTAN LÜBNAN'DA İLHAK REKLAMI

İsrailli yerleşimci grup şimdiden Güney Lübnan'daki "yeni mülklerin" reklamını yapmaya başladı.

Uzi Tzafon'un yerleşim reklamları

80 BİN DOLARA YERLEŞİM PLANI

Güney Lübnan Yerleşim Hareketi Uri Tzafon'un internet sitesinde yüzme havuzuna bakan evler 300 bin şekel yani 80 bin dolarlık evlerin reklamı yapılıyor. Sitede Lübnan yerleşimlerindeki evler şu ifadelerle tanıtılıyor:

Nasrallah'ın da aralarında bulunduğu Hizbullah'ın tepesinin ortadan kaldırılması, muhteşem bip saldırısının ardından siz de atalarımız Aşer ve Naftali kabilelerinin topraklarında büyük bir ev, karlı dağ manzarası ve sıcak bir topluluk hayal ediyor musunuz? Güney Lübnan'ı ezmeye devam etmek ve sakinlerinin geri dönmesine izin vermemek hayalinden stratejik bir karar uzaktayız! Bunun gerçekleşmesine yardımcı olun, bize katılın!

Uzi Tzafon'un yerleşim reklamları

YERLEŞİMCİ GRUP AYLARDIR ÇAĞRI YAPIYOR

Aşırılıkçı yerleşimci grup, mart ayında güney Lübnan'a yerleşmeyi amaçlayan bir marjinal hareket olarak ortaya çıkmıştı. Grup, bunun "kuzey İsrail'e gerçek ve istikrarlı güvenlik" getireceğini ve ülkenin "İncil sınırlarını" geri almasını sağlayacağına yönelik skandal ifadelerle ilhak çağrısı yapmaya başlamıştı.

Jewish Currents

3 BİN ÜYE

Başlangıçta birkaç yüz üyeyle yola çıkan grubun üyelerinin her geçen gün arttığı ve Whatsapp gruplarında yaklaşık 3 bin üyeye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Güney Lübnan'daki yerleşimin "İsrail'in güvenliği için gerekli" olduğu ve "sadece İsrail'in sivil varlığının istikrarlı bir kontrol sağlayacağı ve bölgenin terörist bir kale haline gelmesini önleyeceğine" yönelik skandal ifadeler yer alıyor.

Uzi Tzafon'un yerleşim reklamları... Uzi Tzafon, Lübnanlıların bölgeden çıkarılması için çağrı yapıyor.

LÜBNAN KÖYLERİNE İBRANİCE İSİMLER HAZIRLADILAR

Lübnan'da ilhak çağrısı yapan hareketin internet sitesi yakın zamanda güney Lübnan'ın en az 300 yeni yerleşim yerinin yer aldığı bir harita yayımladı. Litani Nehri'nin güneyinde kalan Lübnan köy ve kasabaları İbranice isimlerle yeniden adlandırıldı.

Grup ayrıca bölgeye, "Burası Yahudilere ait İsrail toprağıdır" diyerek "bölge sakinlerini derhal tahliye edin" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.

FETİH DEĞİL İLHAK

İlhak hareketinin kurucusu Profesör Amos Azaria, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada "Litani nehri veya Zahrani [nehri] üzerinde düzgün bir sınır olması, yalnızca sınır üzerinde uygun bir kontrole izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda daha düz bir çizgi haline gelerek sınırı kısaltacaktır." ifadelerini kullandı.

Azaria, ayrıca "Hizbullah'ın tek derdi toprak, öldürülen asker sayısı değil, bu nedenle kazanmanın tek yolu yerleşim yerleri inşa etmektir" şeklinde konuştu.

Haham Yitzchak Ginsburgh ise geçtiğimiz hafta çarşamba günü yayımladığı mektupta, Güney Lübnan'ın işgal ve ilhak edilmesi için çağrı yaptı. Ginsburgh "düşmanın tüm gücüyle vurulması gerektiğini", Lübnan'ın "İsrail Toprakları"nın bir parçası olduğunu ve "Tanrı tarafından Yahudi halkına verildiğini" söyledi ve şu skandal ifadeleri kullandı:

Bugün Lübnan topraklarının da fethedilmesinin zamanının geldiği açıktır ancak bu şekilde tehdit ortadan kaldırılabilir ve tüm ülkeye gerçek barış getirilebilir. Düşman nüfusun fethedilmesi ve kovulmasından sonra bir Yahudi yerleşimi kurulmalı ve böylece zafer tamamlanmalıdır.