Bahçeli’den tokalaşma açıklaması: Yeni bir döneme giriyoruz

Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı (AA)

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı (AA)

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarını sorması üzerine, Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı ( AA)

"EL SIKMA DEĞERLENDİRMENİN İŞARETİDİR"

Başka bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, "DEM parti ile de bir temasınız oldu. Bir başsağlığı dilemişiniz." sözleri üzerine de "Evet, doğrudur." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı ( AA)

Öte yandan Bahçeli, resepsiyonda milli paralimpik sporcularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.