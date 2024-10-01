Antalya’da hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist yumrukla öldü: Saldırı anı kamerada!

"TOKAT VURDUM" SAVUNMASI

İkamet adresi Bursa'da görülen Wassim Tounsi ise savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü çok alkollüydük, İlyes L. ve Amine H. ile Tunus'tan tanışırız. Otellerde farklı akrobasi hizmeti verirdik. O gün de iş çıkışı dolaşırken arkadaşım İlyes L. ile şaka amaçlı otelin duvarına tırmanması karşılığında 200 TL'ye iddiaya girdik. O da ciddiye aldı ve duvara tırmanmaya çalıştı. Bu esnada bizi güvenlikler görüp, 'Hırsız var' diye bağırıp bize doğru gelince koşarak aracımıza doğru gittik. Bu sırada ismini bilmediğim bir kişi, bize doğru gelince ben de bir tokat vurdum ve araca gittim. Sonrasında kaçtık" dedi.

SALDIRI KAMERADA

Hilmi Çelik'in hırsızlık şüphelilerinin peşinden gitmesi, müdahale edeceği sırada aldığı yumruk darbesiyle yere yığılması, şüphelilerin otomobille olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.