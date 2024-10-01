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Antalya'da hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist yumrukla öldü: Saldırı anı kamerada!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalıştıkları öne sürülen Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışan yan otelin resepsiyonisti Hilmi Çelik (67), aldığı yumru sonrası hayatını kaybetti. Hilmi Çelik'e saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:05 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:45
Antalya’da hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist yumrukla öldü: Saldırı anı kamerada!

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalıştıkları öne sürülen Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışan yan otelin resepsiyonisti Hilmi Çelika ldığı yumruk sonrası hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü saat 04.30 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahasında meydana geldi.

Otele girmeye çalışan Tunus uyruklu Wassim Tounsi ve İlyes L. (28) güvenlik görevlisi tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

Hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist yediği yumrukla öldü

RESEPSİYONİSTE YUMRUK ATTI
Bu sırada yan otelde resepsiyonist olarak çalışan Hilmi Çelik, bağrışma sesleri üzerine dışarı çıktı. Kaçan kişileri durdurmaya çalışan Çelik'e, Wassim Tounsi yumruk atarak kendilerini otomobilde bekleyen Amine H.'nin (24) yanına gitti.

Resepsiyonist Hilmi Çelik yumrulu saldırı sonrası hayatını kaybetti (DHA)Resepsiyonist Hilmi Çelik yumrulu saldırı sonrası hayatını kaybetti (DHA)

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Otomobile binen şüpheliler kaçarken, aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Çelik'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla Çelik hastaneye kaldırdı. Ancak Hilmi Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hilmi Çelik (DHA)Hilmi Çelik (DHA)

Jandarma ekipleri çevredeki ve otelin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelileri Side Mahallesi'nde saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Wassim Tounsi, İlyes L. ve Amine H. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Wassim Tounsi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

"BABAM SEVİLEN BİRİYDİ"
Bugün sabah saatlerinde cenazeyi almaya gelen Hilmi Çelik'in oğlu Süleyman Çelik, "Babam resepsiyonist olarak çalıştığı otelin yanındaki otele duvardan girmeye çalışan hırsızları güvenliklerin görüp, kaçmaya başladığı esnada durdurmaya çalıştı. Bu sırada içlerinden biri, babama yumruk atıyor ve yere düşüp, kafasını vurmasına neden oluyor. Sağlık ekipleri, gelip müdahale ediyor ve hastaneye kaldırıyorlar; ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirenlerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Olayın peşini bırakmayacağım. Babam, bölgede 30 yıldır çalıştığı için orada sevilen, sayılan biridir" dedi.

Süleyman Çelik (DHA)Süleyman Çelik (DHA)

İşlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek için Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

"TOKAT VURDUM" SAVUNMASI
İkamet adresi Bursa'da görülen Wassim Tounsi ise savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü çok alkollüydük, İlyes L. ve Amine H. ile Tunus'tan tanışırız. Otellerde farklı akrobasi hizmeti verirdik. O gün de iş çıkışı dolaşırken arkadaşım İlyes L. ile şaka amaçlı otelin duvarına tırmanması karşılığında 200 TL'ye iddiaya girdik. O da ciddiye aldı ve duvara tırmanmaya çalıştı. Bu esnada bizi güvenlikler görüp, 'Hırsız var' diye bağırıp bize doğru gelince koşarak aracımıza doğru gittik. Bu sırada ismini bilmediğim bir kişi, bize doğru gelince ben de bir tokat vurdum ve araca gittim. Sonrasında kaçtık" dedi.

SALDIRI KAMERADA
Hilmi Çelik'in hırsızlık şüphelilerinin peşinden gitmesi, müdahale edeceği sırada aldığı yumruk darbesiyle yere yığılması, şüphelilerin otomobille olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

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