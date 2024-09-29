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Darphane'ye 'İsrail' iftirası! Resmi açıklama geldi... UTTS ekipman temin işi İstanbul merkezli yerli firmada

kökü dışarıda olan şer odakları Türkiye'ye yönelik 'İsrail' iftiralarını sürdürüyor. Defalarca yalanlanan "Ticaret devam ediyor" yalanına şimdi de "Darphane İsrailli firmalarla çalışıyor" yalanı eklendi. Türkiye'nin terör devleti İsrail'e karşı güçlü ve sağlam tavrını gölgelemek isteyen sistematik dezenformasyon sonrası Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden resmi açıklama geldi. Darphane, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 16:39
Darphane’ye ’İsrail’ iftirası! Resmi açıklama geldi... UTTS ekipman temin işi İstanbul merkezli yerli firmada

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Son günlerde "Türkiye İsrail'le ticarete devam ediyor" yalanı sistematik bir şekilde dolaşıma sokuldu. CHP bu yalana kurumsal olarak sahip çıkarken Ticaret Bakanlığı İsrail ile gümrük sisteminin kapalı olduğunu belirtip iftiraları çürüttü.

Dezenformasyon bununla da sınırlı kalmadı...

Darphane Genel Müdürülüğü (Takvim.com.tr / Arşiv)Darphane Genel Müdürülüğü (Takvim.com.tr / Arşiv)


Şer odakları bu kez de "Darphane UTTS sistem ekipmanının temin işinin İsrailli firmaya verdi" yalanını servis etti.

'Haber' maskeli sistematik dezenformasyonların temel amacı ise ülke gündemini meşgul etmek ve Türkiye'nin terör devleti İsrail'e karşı güçlü ve sağlam tavrını gölgelemek.

'İSRAİL' İFTİRASI SONRASI DARPHANE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Darphane'ye atılan 'İsrail' iftirası sonrası resmi açıklama geldi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini duyurdu.

Darphane'den yapılan resmi açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Darphane'den yapılan resmi açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"ZARURİ HALE GELDİ..."

Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında UTTS ile ilgili sistem ekipmanının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddiaların yer aldığı, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) ile ilgili sistem ekipmanlarının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddialar yer almış, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir.

İSTANBUL MERKEZLİ YERLİ FİRMAYA VERİLDİ

Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir.

Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)


ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

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