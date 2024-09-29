Darphane’ye ’İsrail’ iftirası! Resmi açıklama geldi... UTTS ekipman temin işi İstanbul merkezli yerli firmada

Son günlerde "Türkiye İsrail'le ticarete devam ediyor" yalanı sistematik bir şekilde dolaşıma sokuldu. CHP bu yalana kurumsal olarak sahip çıkarken Ticaret Bakanlığı İsrail ile gümrük sisteminin kapalı olduğunu belirtip iftiraları çürüttü. Dezenformasyon bununla da sınırlı kalmadı...

Darphane Genel Müdürülüğü (Takvim.com.tr / Arşiv) Şer odakları bu kez de "Darphane UTTS sistem ekipmanının temin işinin İsrailli firmaya verdi" yalanını servis etti. 'Haber' maskeli sistematik dezenformasyonların temel amacı ise ülke gündemini meşgul etmek ve Türkiye'nin terör devleti İsrail 'e karşı güçlü ve sağlam tavrını gölgelemek. 'İSRAİL' İFTİRASI SONRASI DARPHANE'DEN RESMİ AÇIKLAMA Darphane'ye atılan 'İsrail' iftirası sonrası resmi açıklama geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü , Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi 'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini duyurdu.

Darphane'den yapılan resmi açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"ZARURİ HALE GELDİ..."



Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında UTTS ile ilgili sistem ekipmanının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddiaların yer aldığı, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) ile ilgili sistem ekipmanlarının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddialar yer almış, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir.

İSTANBUL MERKEZLİ YERLİ FİRMAYA VERİLDİ



Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir.

Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"